【韓網熱門】Billlie TSUKI稱「沒做過兼職的人缺乏社會性」，直爽發言獲網友一致認同！

女團Billlie成員TSUKI近日出演網綜《Workdol》，出海體驗漁夫工作，聊天時的一句感慨獲得超多網友共鳴：「沒做過兼職的人缺乏社會性（社交技能）。」

目前留言已超過1600條，幾乎是一面倒地表達讚同！



▽相關對話從3分58秒開始：



韓國網友評論：

1. 說得太對了

2. 我第一次做兼職時，深刻意識到以前就是個社交邊緣人... 哈哈哈

3. 我以前完全沒社會性，做兼職後才慢慢養成的，如果直接去上班的話應該非常無解吧...

4. 第一次做兼職時真的完全不會看眼色

5. 真的很有共鳴，人們重視社會性不是沒有原因的，走進社會與人們交往碰撞的經驗真的很重要

6. 真的要做過兼職、當過新鮮人上過班，人才會稍微有個人樣

7. TSUKI還年紀輕輕怎麼會懂那麼多kkkk我也是做兼職才學會說話要看場合

8. TSUKI出道前就做過兼職、當過雜誌模特，看到同齡人也許會有很多感觸吧

9. 只要做過一次兼職，都會遇到需要收拾爛攤子的狀況，我覺得這是最大的差別

10. 誰剛開始不笨拙呢？ 在兼職這種不那麼要求責任感的地方先試錯，總比一開始就上職場好多了

12. 在20出頭的年紀犯錯還能被容忍，這時真的要多去碰撞。 正式上班、年紀大了之後，根本沒人會教你，你可能會變成職場毒瘤，卻只有自己不知道...

13. 我覺得不是「沒做兼職就沒社會性」，而是「本來社會性不足的人，去兼職會有幫助」

14. 如果原本就很會看眼色、在其他地方也學到很多經驗，這種人不做兼職也沒差。 但如果原本就缺乏社會性，那真的應該去做一些

15. 如果完全沒社會經驗就直接就職，很容易受大傷然後落荒而逃。 確實該提前經歷一下

16. 看了影片，覺得TSUKI說的都很對，而且工作超認真

17. 那麼多留言居然幾乎全都是表達共鳴kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3822005737

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞