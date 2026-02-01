韓星驚爆10多歲被逼脫！「因身材好」遭強迫裸露拍攝

模特兒兼演員張允珠近日驚爆，30年前剛出道時，竟因外型條件好，才10多歲就被強迫拍攝裸露照片，演藝圈黑暗面令人震驚！

日前，張允珠在個人YouTube頻道中難得公開出道初期的辛酸經歷。 她回憶，中學時因為數學題解不出來被體罰，一名時尚感很好的女老師叫她拉起裙子，「老師看到我的小腿後說『再拉高一點，看看這孩子的腿部線條，只要再長高一點就能當模特兒了』」，從此她的綽號就成了「模特兒」。因為這個契機，張允珠從國三開始認真準備模特兒工作，在學了2年半台步後，1997年以18歲之姿，在SFAA Collection時尚秀正式出道。



她坦言出道後馬上接到《VOGUE》韓國版畫報拍攝和進軍美國的機會，「事情像暴風一樣襲來」，但看似光鮮的開始，背後卻有很多辛苦。 張允珠表示：「在現場經常被罵，年紀小，但身體曲線比其他模特兒明顯，所以很多裸體拍攝。 雖然不是全裸，但很多拍攝需要露出很多身體、必須脫衣服，」張允珠無奈地說，「我也覺得不舒服、不想做，但因為身材好，在現場被強迫很多次。」



當時模特兒前輩們看到這情況，曾私下勸告她：「為什麼一直拍這麼多脫衣服的內容？ 你還小，我不是以前輩身分，而是以姐姐身分擔心才說的，別再拍了。」張允珠當時心情很複雜，「我明白姐姐們的意思，但另一方面也想著，『脫衣服的時候，如果我作為一件藝術品，自然、大方地展現，不是更帥嗎？』在國外是自由的表演，但我在國內活動時有點不同，不過姐姐們的建議與其說讓我難過，更覺得溫暖。」言語間透露出對前輩關懷的感謝。

