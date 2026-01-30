像夏日一般的暖男登場！蔡鍾協《在你燦爛的季節》從造型開始展現全新面貌！令人期待與李聖經的火花

好久不見蔡鍾協又要以新作品與大家見面了！這次在《在你燦爛的季節》他將與李聖經搭檔演出，而他對於本次的挑戰也透露有些煩惱以及對此角色的喜愛，期待大家能夠感受到他本次的不同面貌。

即將在2月20日晚間首播的MBC新電視劇《在你燦爛的季節》，劇情描述每天都過得香是放暑假一樣的一位男子，以及把自己關在冬天裡的一位女子，兩人命運般的相遇，兩人的愛情，似乎讓已經停滯的時間又再次流動起來。蔡鍾協在劇中飾演一位在KEN動畫工作室的動畫師「鮮于燦」一角，鮮于燦總是非常陽光又充滿正能量，雖然是這樣的人物設定，但是他仍有著難以啟齒也難以令人發現的舊傷口，當他時隔7年再度與宋夏蘭相遇，也徹底顛覆了他的生活。



蔡鍾協被問到選擇出演本部作品的原因？他表示「你的人生現在正經歷哪一個季節？」這句副標題一直留在他的心中，過去與現在，只要透過一個契機就能讓構造完全變得不一樣，其中的愛情與成長，還包含了人，這些部分都深深地觸動著他。而鮮于燦這個角色，是一位也許表面很陽光開朗，內心卻隱藏著痛苦，透過自己的經驗獲得成長，但也想要對他人伸出援手的人物。能夠演出這樣的人物角色，讓蔡鍾協感到很興奮，也期待自己能夠表達出那份纖細情感。



而這角色呈現時的困難之處，蔡鍾協認為在于開朗與傷痛並非極端性的分開，而是在日常中隱藏的傷痛突然被揭露出來的現實面，自然的表現出這樣的差異，他認為是最重要的。他也不忘稱讚本次搭檔的李聖經，蔡鍾協提到在現場時，演員們擁有很棒的化學反應，李聖經也總是能瞬間投入在角色中，也讓他能自然而然深陷其中，最後他也希望大家能夠以「記憶」與「人物」來看這部作品，希望《在你燦爛的季節》能夠成為大家回顧屬於各自季節的時光。



