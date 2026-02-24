《在你燦爛的季節》犬系男友報到！蔡鍾協曬「名品腹肌」劇迷全暴動　李聖經卻嚇出冷汗

2026年Disney+ 韓劇依然陪伴在你身邊！在情人節後、過年期間獨家跟播的全新浪漫劇《在你燦爛的季節》，找來女神李聖經，搭檔「犬系男友」蔡鍾協，兩人的首度合作果然引爆話題，在一陣「娘娘瘋」的熱潮中殺出重圍！而其中隱藏在蔡鍾協背後的神秘故事線，加上李聖經再次驚艷劇迷的外貌，開播就取得破4％的好成績！

「燦爛CP」名品身材登熱搜

李聖經《在你燦爛的季節》中飾演首席設計師宋嘏爛，與蔡鍾協飾演的動畫師鮮于燦組成「燦爛CP」，174公分的名品身材加上設計師的身份，每套服裝在李聖經身上都像伸展台現場一樣，無論是灰色的氣質套裝還是oversize的西裝外套穿搭，都再次展現模特兒超完美比例。

至於蔡鍾協更是驚喜在首集就大秀冰塊肌身材，他因為看見思念已久的宋嘏爛嚇得把咖啡灑了一地，也因此需要換一套服裝。鏡頭一轉他直接將上衣脫掉，露出苦練已久的完美六塊肌，不少劇迷看到之後都直呼「身材也太好！」、「才首集眼睛就有冰淇淋可以吃，好驚喜！」也直接衝上收視高峰。





誰是阿燦？

在第一集中，宋嘏爛因為期待跟在波士頓唸書的男友「阿燦」見面，因此悄悄搭上飛往美國的飛機，未料卻親眼目睹阿燦碰到爆炸意外，也讓她從此關上心門。不過當兩人回到韓國再次相見時，宋嘏爛卻說不認識鮮于燦，讓網友好奇究竟是發生什麼事？

而答案終於在第二集中揭曉，原來宋嘏爛口中的「阿燦」並非鮮于燦，而是他的室友姜赫燦，然而姜赫燦最終死於意外，鮮于燦同樣身受重傷。在陰錯陽差之下，鮮于燦默默愛上這位女孩，甚至在生命兩度危急時都被她拉回一把，兩人也將在劇中牽起一段不解之緣。



宋家三姊妹

除了男女主角之外，宋家三姊妹也是劇迷們津津樂道的話題，且個性也都相當不同。大姐宋嘏爛在愛人與父母相繼因為意外離世後，成為一位高冷又封閉自己的女孩，而二姐宋嘏煐（韓智賢飾演）同樣是一名設計師，但個性卻相當開朗，甚至還有些調皮。在劇中她似乎也是宋嘏爛的感情軍師，讓人期待後續能替男女主角製造出什麼曖昧氣氛。

至於三妹宋嘏淡（吳藝珠飾演）則是家中的團寵擔當，可愛又聰明的個性，深受姊姊們與外婆的喜愛。當然也不能忘記劇中大亮點—時尚教母金娜娜（李美淑飾演），一出場就有驚人氣勢，宛如《穿著Prada的惡魔》中梅莉史翠普（Meryl Streep）女魔頭的既視感，整體造型致敬了前美版Vouge總編安娜溫圖(Anna Wintour)，俐落精準的服裝造型讓人感到眼睛舒適。不過在家她就是一位和藹可親的外婆，甚至還是一位急著幫孫女做媒的家人。







驚見《苦盡柑來遇見你》？

有看過《苦盡柑來遇見你》的劇迷們，應該對於IU與朴寶劍在求學時期的橋段不陌生。在第二集中，金娜娜與昔日舊情人、「憩咖啡屋」老闆朴滿才（康石雨飾演）見面，兩人過去的回憶也跟著湧現，只見朴滿才穿上學生服坐在河邊吹著口琴，金娜娜則站在河的另一邊開心打招呼。

這段畫面跟《苦盡柑來遇見你》似曾相似，甚至連年輕版的朴滿才都像極了朴寶劍本人。事實上這有個小秘密！其實《在你燦爛的季節》是《苦盡柑來遇見你》團隊的全新力作，因此劇中才出現逗趣的致敬環節。未來還會有什麼讓劇迷期待的橋段？請一定要鎖定Disney+每週五六獨家跟播的《在你燦爛的季節》！



Disney+ 獨家跟播《在你燦爛的季節》每周五六晚間 10:20 上架新集數

●立即觀看： https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-ddd675e9-a148-4f58-82b8-eb7d1d32189e

或前往APP Store、Google Play、下載Disney+ APP 訂閱並開始你的觀看之旅！

追蹤Disney+以獲得第一手訊息！

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞