像夏日一般的暖男登场！蔡钟协《在你灿烂的季节》从造型开始展现全新面貌！令人期待与李圣经的火花

好久不见蔡钟协又要以新作品与大家见面了！这次在《在你灿烂的季节》他将与李圣经搭档演出，而他对於本次的挑战也透露有些烦恼以及对此角色的喜爱，期待大家能够感受到他本次的不同面貌。

即将在2月20日晚间首播的MBC新电视剧《在你灿烂的季节》，剧情描述每天都过得香是放暑假一样的一位男子，以及把自己关在冬天里的一位女子，两人命运般的相遇，两人的爱情，似乎让已经停滞的时间又再次流动起来。蔡钟协在剧中饰演一位在KEN动画工作室的动画师「鲜于灿」一角，鲜于灿总是非常阳光又充满正能量，虽然是这样的人物设定，但是他仍有著难以启齿也难以令人发现的旧伤口，当他时隔7年再度与宋夏兰相遇，也彻底颠覆了他的生活。



蔡钟协被问到选择出演本部作品的原因？他表示「你的人生现在正经历哪一个季节？」这句副标题一直留在他的心中，过去与现在，只要透过一个契机就能让构造完全变得不一样，其中的爱情与成长，还包含了人，这些部分都深深地触动著他。而鲜于灿这个角色，是一位也许表面很阳光开朗，内心却隐藏著痛苦，透过自己的经验获得成长，但也想要对他人伸出援手的人物。能够演出这样的人物角色，让蔡钟协感到很兴奋，也期待自己能够表达出那份纤细情感。



而这角色呈现时的困难之处，蔡钟协认为在于开朗与伤痛并非极端性的分开，而是在日常中隐藏的伤痛突然被揭露出来的现实面，自然的表现出这样的差异，他认为是最重要的。他也不忘称赞本次搭档的李圣经，蔡钟协提到在现场时，演员们拥有很棒的化学反应，李圣经也总是能瞬间投入在角色中，也让他能自然而然深陷其中，最后他也希望大家能够以「记忆」与「人物」来看这部作品，希望《在你灿烂的季节》能够成为大家回顾属於各自季节的时光。



