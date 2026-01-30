黑馬神劇《非常律師禹英禑》第二季正式啟動！劇本撰寫進行中，朴恩斌＆姜泰伍回歸與否成焦點

掀起綜合症的黑馬韓劇《非常律師禹英禑》第二季正式開始製作，敲碗原班人馬出演！

近日，據業界透露，文智媛編劇目前正在製作《非常律師禹英禑》第二季的劇本。第一季播出後大受好評，觀眾對第二季的期待聲不斷增加，製作公司 A Story 原本目標在 2024 年推出第二季，並在 2023 年與文智媛簽訂劇本撰寫合約。

《非常律師禹英禑》由朴恩斌、姜泰伍、姜基榮（姜其永）、河潤景、朱鐘赫和朱玄英主演，講述擁有天才頭腦但患有自閉症光譜的新人律師禹英禑（朴恩斌 飾）在大型律師事務所的生存故事。劇集以口碑和實力獲得爆發性反響：首集收視率僅 0.9%，但隨著劇情推進，收視率逐漸攀升，最終回達到 17.5%，至今仍是 ENA 電視台戲劇的最高紀錄；同時進入 Netflix 全球前十名。在《第59屆百想藝術大賞》中，朴恩斌獲得 TV 部門大賞，劉仁植獲得導演獎。



不過，由於劇本製作進度延後，第二季的選角日程也一併推遲。飾演禹英禑的朴恩斌在去年接受採訪時表示：「目前還沒有接到《禹英禑》第二季選角的相關消息。」她在第一季結束後對是否出演第二季也持謹慎態度，坦言：「（出演第二季）似乎是一個很困難的問題。因為大家的喜愛，大家的期待也會更高，但當我思考『能夠呈現比原本更好的表現嗎』時，我無法給出肯定的答覆。」她補充說：「比起一開始決定接下禹英禑這個角色時，現在可能需要更大的決心。」而飾演李濬浩的姜泰伍則表示：「雖然內部還沒有確切消息，但如果有機會，我真的想出演第二季。」



《非常律師禹英禑》第二季在劇本撰寫與演員協商等前期準備完成後即將正式開拍，而第一季的出演者是否回歸，也成為外界與粉絲最關注的焦點。劇迷們都期待能看到原班人馬再度合體，延續這部熱播劇的魅力！

