高顏值男團TOMORROW X TOGETHER攻佔大巨蛋！2.5萬台粉齊聲合唱，YEONJUN：「我們靠的就是氣勢〜」HUENINGKA獻唱〈想見你〉掀高潮！

HYBE帥氣五人TOMORROW X TOGETHER為迎接大巨蛋連續兩場演出而提前2日來台，1月31日首見MOA（官方粉絲名）們的TXT更是難掩興奮，從前兩首歌曲五人就從兩側分別搭乘兩台花車出場，立即引發全場粉絲們尖叫，他們更在花車上用中文向大家喊著「尖叫聲〜」讓全場一開場即沸騰，他們請全場MOA們站起來一起同樂。

TOMORROW X TOGETHER五人先是穿著全身黑色，搭配白色騎士外套帥氣登場，在正式問候前SOOBIN先是稱讚全場MOA們的能量真不是蓋的！首先由TAEHYUN問候大家，他細數從2024年到今日，橫跨了五個季節終於又再度來到台北，更說從第一首歌就令他相當感動，因為今日的場地比之前更大，而自己也會用盡全力讓大家感到幸福，還用中文說出「約定！」

YEONJUN則是用中文喊著「想你們了！大家好嗎？我是然竣！」更說自己每天都折著手指倒數來到臺北大巨蛋與大家相見的一刻。BEOMGYU則是回想起2024年第一次來台舉辦專場演唱會的幸福時光，想念MOA們的合唱歌聲，也用中文說出「期待」。HUENINGKAI也用中文說「大家新年快樂！」並承諾今日他要讓所有MOA成為全台北最幸福的人！SOOBIN也再度感謝所有粉絲們讓他們站上臺北大巨蛋，不忘用中文喊出「加油！」更透露今日準備了驚喜舞台送給MOA。



五人換裝後以全身黑色裝扮跳出〈Danger〉展現力度十足的舞蹈實力，更在一段Dance Break之後接續演唱〈Upside down kiss〉。主視覺影片後，五人即換上另一種偏向樂團風格的服裝，從主舞台上五處架設了樓梯的高位舞台登場，演唱〈Growing Pain〉〈Frost〉〈Good Buy Gone Bad〉之後，五人再度走回主舞台，坐在樓梯上為大家演唱〈Skipping Stones〉展現唱功。

接下來他們也準備了五人五色的SOLO舞台，TAEHYUN深情演唱〈Bird of Night〉，SOOBIN則是在〈Sunday Driver〉開唱前說了中文「下雨的夜晚，我來當你的傘」，HUENINGKA則以〈Dance With You〉展現精彩椅子舞以及舞蹈功力，YEONJUN則帶來充滿神祕氛圍的〈Ghost Girl〉歌曲完畢後，他更穿上紅色皮衣外套帶來不同風格的舞台，最後更緩緩走到升降舞台，享受著全場的尖叫聲。BEOMGYU又再讓大家回到了浪漫氛圍，演唱慢歌〈Take My Half〉讓全場陷入戀愛感。



五人也紛紛詢問MOA們對於各自的SOLO舞台是否喜愛？TAEHYUN也送上飛吻給MOA們，YEONJUN則說自己在演唱中就聽見大家喊著「安可」讓他心情超好，更對台粉豎起大拇指稱讚，SOOBIN則是刻意在SOLO舞台加入雨天元素，但讓舞台變滑險些跌倒，幸好順利完成演出。

擅長抒情演出的BEOMGYU則被問到是否能挑戰與YEONJUN一樣的強烈SOLO歌曲？沒想到BEOMGYU二話不說立刻跳了起來，更模仿YEONJUN剛剛享受著全場尖叫聲的樣子，令MOA們笑翻。HUENINGKA則透露自己正在學習中文，對一些中文抒情歌的歌詞他相當喜愛，接著就帶來一小段〈想見你想見你想見你〉令全場尖叫四起，應大家要求他還演唱了兩次，再度讓全場MOA們興奮不已。接著五人還在舞台上清唱並與指揮MOA們一起合唱，TAEHYUN笑說聽不清楚大家唱的歌詞是否正確，只感受到大家的氣勢，YEONJUN接續著說「我們靠的就是氣勢〜」大讚MOA們唱得很棒，相當逗趣。



