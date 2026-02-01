李洙赫全新惊悚电影《Sister》角色是人类！却又是不正常的人设了：这张脸面前会直接喊投降

由郑知苏、李洙赫、车珠英三位实力派演员领衔主演的全新韩国惊悚电影《Sister》（시스터），在韩国刚上映（1月28日）。总是饰演非人类角色的李洙赫，这次即使回归人类设定、角色设定也不简单，直接化身成「冷血绑架犯」，让观众们难以招架。

电影讲述妹妹惠兰（郑知苏 饰）为了筹措巨额赎金拯救病重弟弟，铤而走险绑架同父异母的姊姊素珍（车珠英 饰），并与冷酷无情的泰秀（李洙赫 饰）联手，随著计画推进，局面也逐渐失控。



▼电影《Sister》预告：



在宣传时，主持人李恩智问李洙赫：「李洙赫演员这次饰演这么帅气的绑架犯，拍摄电影时应该很辛苦地把帅气藏起来吧？为了诠释绑架犯这个角色，最著重的是哪个部分呢？」

对此，李洙赫回应道：「过去在电视剧中，因为有很多机会饰演比较帅气、很有魅力的人物，所以这次想要更有说服力地呈现绑架犯这样的角色。我当时能做的方法，大概就是先减重，几乎减了12、13公斤左右。」让现场的人都相当惊讶。



他接著说明：「我觉得如果身材看起来太好，跟过去在电视上呈现的形象，其实和绑架犯这个角色会有点距离，所以才做了这样的调整。」

发布会上，车珠英还提到：「拍摄过程中增加的动作戏份比我们预想的还要多。为此，我们事先进行了充分的讨论，甚至延长了排练时间。」他继续说道：「我们很想尝试一些新的东西，所以首先就问 ‘我们可以这样做吗？’ 他们非常乐意，我们也得以展现各种各样的动作戏。」做出了很多努力。



三位演员一致认为他们的表演默契极佳。李洙赫说：「我们的默契很棒！」但他又开玩笑说：「因为只有三个角色（演员阵容），所以彼此相处融洽对每个人都有好处。」他补充道：「大家也越来越有个人野心，拍摄过程真的很愉快。」



