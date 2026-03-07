3月16日即將公開《權慾之巔Climax》朱智勛、河智苑、車珠英向最高權力慾望邁進之路

Disney+新電視劇集《權慾之巔Climax》即將於3月16日首度公開，在這之前也先公開了2種不同的海報主視覺版本。從海報中展現出這些人物們為了追求最高權力而展現出慾望，引發觀眾的期待感。

《權慾之巔Climax》劇情描述為了得到大韓民國最頂尖的位置所擁有的權力，檢察官方泰燮以及他周圍的人物展開了熾熱的生存戰對決。由朱智勛、河智苑、NaNa、吳正世、車珠英等這些演技以備受肯定的資深演員們同台飆戲，讓本劇從公開前就受到各方矚目。

近期公開的主視覺海報中，五位主角們都各自望向不同的方向，強烈眼神展現出各自的慾望，代表著檢察官方泰燮（朱智勛飾）的一句話是「反正是已經展開的戰爭，擁有鑰匙的人是我」，展現出他想要掌握權力的中心的強烈野心，而頂級演員秋尚雅（河智苑飾）則是以「與其凋謝，不如粉碎還比較好」這句話來表現出這個人物想守住自己頂尖的位置所透露出的不安。



黃正媛（NaNa飾）的一句話是「在骯髒的世界裡骯髒地活著，有何不妥？」有種放棄了自我而同流合汙的意味，權鐘旭（吳正世飾）也有句代表名言「我想在你們的新聞火上加油」有種在一旁看好戲，惟恐天下不亂的感覺。最後李亮美（車珠英飾）則是這句話「我超討厭被別人擺佈」感覺點燃了權力的火種，除了展現自己的慾望可能還帶有復仇之心，五人看來似乎正要展開一場爭奪之戰。

另一張海報中強調著方泰燮的中心位置，非常有存在感，凝視著高處的樣子，象徵著他擁有堅定的意志來跨越權力的門檻，圍繞在他身邊的人物，錯綜複雜的視線也代表著他們之間複雜的人物關係與慾望交織，預告中的名言則是「就像墜落一樣 墜落到更高處，就像渴望一樣 走向頂峰」，暗示了權力與墜落交織，這些人物會做出什麼樣的選擇，令人期待。3月16日起每週一與週二在Disney＋公開。

