金钟国首度亲口公开谈「圈外嫩妻」相识过程：从妹妹变新娘的关键瞬间

韩国「能力者」金钟国去年9月与圈外女友秘密结婚，由於夫妻俩保密到家，新娘身分引发外界疯狂猜测，甚至传出是「LA企业家」、「知名英语讲师女儿」等。 近日他在综艺节目中难得松口，透露两人认识的关键转折点，闪爆全场！

29日播出的KBS《屋塔房的问题儿们》300集特辑中，刚获得KBS演艺大赏「大赏」的全炫茂直接提问大他一岁的「新郎」金钟国：「哥原本是不婚主义，是因为遇到对的人才结婚，还是本来就有结婚念头才遇到她？」



金钟国坦言：「我一直觉得『必须结婚』，而且要以我理想中的方式结。」主持人金淑追问：「所以她是『那样出现』的吗？」他透露：「其实婚前就认识她了。」全炫茂立刻接话：「是『女性朋友』突然变成『女人』的感觉吗？」金钟国笑著认了：「原本当妹妹看待，但某个瞬间突然觉得——和这个人结婚的话，应该会很幸福吧！」

金钟国的婚礼当时以「极密结婚」闻名，只邀请极少数艺人，双方亲友各约50人，总共仅百人到场，保密程度堪比艺人婚礼。



这段罕见的「晒妻发言」播出后，立刻引爆韩网热议：「所以是朋友变情人！」、「能力者居然这么浪漫」、「看来真的遇到真爱了」。 虽然妻子身分依旧未公开，但金钟国首次透露的「心动瞬间」，已让粉丝甜到。

