《花游记》「悟空和八戒」李升基&李洪基来台开双人演唱会！去年合唱〈Drowning〉引话题

27日有消息，李升基和FTISLAND主唱李洪基，两人将合体来台湾开演唱会，到目前为止的消息是，这是连韩国都没有的限定双人演唱会。

据主办单位「SYL TW」消息，演唱会举行於高雄流行音乐中心，命名「2026 OURS LIVE CONCERT【MIRACLE】IN KAOHSIUNG」，两人从戏剧友情走向舞台和体，抒情派和摇滚乐主唱将交会「成就一场奇迹舞台」，「奇迹不再只是梦想传说，而是即将实现的现场」。举行日期为4月4日，2月6日下午便开始售票。



李升基和李洪基2017年因戏剧《花游记》（和游记）结缘，一个演孙悟空，一个演猪八戒，当时剧情趣味改编经典文学《西游记》，再加上有车胜元演牛魔王，一个一个像是本色演出，颇有话题。两人结交友谊后，音乐上也会互相交流，去年5月在《不朽的名曲》「Oh My Star」篇首度公开两人都是「全州李氏」可说是同个家族，还接连演出合作舞台WOODZ的逆袭名曲〈Drowning〉、棒球界热血名曲柳政锡的〈疾风街道〉，在节目里拿冠军之外，网路上反响也相当好。

*延伸阅读：

〈《和游记》孙悟空X猪八戒再合体！李洪基向李升基下跪合照～？？？〉‎



没想到，这个组合观众还能继续看到，尤其是台湾观众能亲耳、亲眼见到！喜爱的观众、粉丝可别错过了！顺带一提，去年11月两人也曾和张根硕於《我家的熊孩子》晒情谊，香港观众可於Viu《我家的熊孩子(2025)》第471集收看。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻