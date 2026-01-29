《信号》《我的青春》徐志焄要当兵了！Netflix《僵尸校园2》两年后公开

演员徐志焄由经纪公司Management KOO（Management具）公告，确定在2月3日入伍。

Management KOO昨（28）日公告，徐志焄将在2月3日，在接受基础军事训练后以陆军第35步兵师入伍，入伍时未避免影响其他军人或家属，不会进行任何活动，望大家期待徐志焄出色完成国防义务并健康回归，持续给他温暖的支持与喜爱。



徐志焄1997年生29岁，2016年以《信号》出道，扮演高中生性犯罪加害者崭露头角，后演出《所罗门的伪证》、《学校2017》、《操心》等，以高中生形象深深烙印在观众脑海里，但不用多久便开始演出成人、社会人士，如《鸡龙仙女传》、《花党：朝鲜婚姻介绍所》、《他就是那家伙》，但童颜的他，近年仍不时演回青少年，包括《第三人称复仇》、以天团BTS为原型的《Begins≠Youth》。去年他在《我的青春》他倒「超龄」演出，演34岁的富家子弟，搭档实际大自己3岁但剧中比自己小4岁的李宙明。



被选为新一季Netflix影集《僵尸校园》主演群的他，按背景应是演出大学生。据各大媒体报导，他已结束《僵尸校园2》拍摄，且《僵尸校园2》预计在2年后才会播映，他顺利当完1年又6个月的兵后，很快就能加入《僵尸校园2》宣传活动与观众见面。



