Stray Kids 熱門曲〈神Menu〉Spotify 破 5 億！K-POP 四代男團的首創紀錄

人氣男團 Stray Kids 的〈神Menu〉（神메뉴）成為 K-POP 第四代男團歌曲中，首度在 Spotify 達成 5 億次串流的作品。

Stray Kids 正規一輯主打歌〈神Menu〉，在全球音源串流平台 Spotify 累積播放次數正式突破 5 億次。成為 K-POP 第四代男團中，首張單一專輯 Spotify 串流突破 15 億次的團體後，Stray Kids 再度追加一項「首度」紀錄，恭喜～～～。

▼〈神Menu〉MV在youtube上也累積了5.5億的觀看次數：



〈神Menu〉由團內製作小分隊 3RACHA（方燦、彰彬、HAN） 親自參與作詞、作曲，展現「Stray Kids 本身就是一個音樂類型」的強烈風格。中毒性極高、讓人一聽難忘的旋律，搭配獨具特色的歌詞與實驗性十足的舞台表現，成功席捲全球人氣。





Stray Kids 在 2026 年新年伊始便再次證明「K-POP 冠軍」的地位，未來活動版圖也將持續擴大。22 日（以下皆為當地時間），他們出席於巴黎拉德芳斯體育館舉行的法國慈善晚會「Le Gala des Pièces Jaunes」，與 GD、克里斯蒂娜・阿奎萊拉、A$AP Rocky ... 等世界級藝人同台亮相，展現「全球頂級藝人」的存在感。



氣勢持續攀升的 Stray Kids，將於 6 月 6 日登上美國紐約「The Governors Ball音樂節」、9 月 11 日擔任巴西「Rock in Rio」主舞台壓軸演出（Headliner），與全球觀眾近距離互動。

