從未公開戀情的 Rosé 是如何隱藏戀情的：「我會扮成老奶奶約會！」大方分享避開狗仔的妙招

人氣女團 BLACKPINK 成員 Rosé 分享了自己曾經進行「秘密戀愛」的往事，引發網友關注。

Rosé 近日登上美國知名 Podcast《Call Her Daddy》，以來賓身分暢談各種話題。

當天主持人 Alex Cooper 問 Rosé：「透過正規一輯《rosie》，似乎能稍微窺見你的感情生活。你從來沒有公開戀情，是因為想保護另一半的隱私嗎？」

Rosé 回應表示：「這和想保護我所愛的人有關。其實我自己是可以接受的，畢竟我是受到大眾關注的人，這也是我的工作。但如果有一天我能完全相信媒體會保護我，我可能會感到更自在；只是現在，我還不確定自己是否真的安全。」



被問到戀人是否可能因此感到委屈時，Rosé 說：「現在回想起來，確實有過一次。回頭看會想，當時為什麼那麼不安？那名男子總是說不行、什麼都不能做、哪裡都不能去。」

她也補充：「後來我遇到名氣更高的人，他們反而想和我一起做更多、更大膽的事情。甚至當我說不行時，他們還會反問『為什麼不行？』」



至於如何避開狗仔偷拍，Rosé 表示：「真的有過不少奇特的經驗。」她透露：「我曾在網購平台買了一頂短的黑色捲髮假髮，還研究年長女性平時在街上的穿搭方式，照樣買齊整套服裝。」

她笑說：「我曾經以『奶奶』的模樣去約會，甚至有次就是那樣打扮去找對方的家。」而這樣的變裝，竟然持續了大約半年之久。



當被問到現在是否有交往對象時，Rosé 回答：「我正在尋找愛情。」她也坦言：「每當有人問我這個問題，我腦海裡就會浮現出所有相關的報道和評論。僅僅因為我是K-pop組合的成員，並不意味著我就和別人不一樣。」

另一方面，BLACKPINK 將於 2 月 27 日發行第三張迷你專輯《DEADLINE》，以完整體回歸。

