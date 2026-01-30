PENTAGON要回來了！出道10週年將登上《HMA 2025》，韓國成員7人到齊
PENTAGON要回來了！出道10週年將登上《HMA 2025》，韓國成員7人到齊

（封面圖源：IG@hanteo_hmas、X@CUBE_PTG）

男團PENTAGON 2023年七週年時逢合約到期，部分成員不與CUBE娛樂續約，加上有成員入伍中，團體雖沒解散但也沒了活動。今年將迎來10週年，好消息將登上《Hanteo Music Awards 2025》。

韓媒《SPOTVNEWS》28日率先報導，PENTAGON將登上2月15日舉行的《Hanteo Music Awards 2025》（下稱HMA 2025），以「出道10週年代表藝人」獻上特別舞台，還是「完整體」。
PENTAGON（圖源：X@CUBE_PTG）

《HMA 2025》很快地證實了此消息，官方社群網站發出宣傳照，只可惜不算「完整體」，僅七位韓國籍成員珍虎、Hui、洪碩、信源、Yeo One、Kino與禹奭，合約結束約前幾年已暫停活動的中國成員閆桉不算在內的話，還少了日本籍成員Yuto，些許令人遺憾。PENTAGON 2023年面臨分道揚鑣，當時Kino可是帶頭喊「PENTAGON NAVER DIES ♥」，標記了除了閆桉之外所有成員，包括Yuto，不過PENTAGON成員們後續團聚也都沒有Yuto，Yuto目前專注在日本發展。
（圖源：IG@hanteo_hmas）（圖源：Kino IG@831x10截圖）

雖然少了閆桉、少了Yuto，不能說是「完整體」，但光是PENTAGON將重回舞台，已讓海內外所有粉絲UNIVERSE激動不已。Kino都親自在《HMA 2025》貼文下方留言「這為真」三字（「這為什麼是真的」流行語縮寫），表達自己也倍感珍貴。
（圖源：Kino IG@831x10截圖）

其實去年隊長Hui和珍虎做客趙賢雅的YouTube節目《趙賢雅的週四夜》時，兩人便透露成員們想法一致，希望在當年就能展現些成果，Hui堅定地表示：「就算今年可能不行，也會盡快和大家見面。」雖然UNIVERSE去年沒等到，但今年等到了！

《HMA》今年逢33週年，除了PENTAGON在內的出道10週年代表性藝人，還有20週年、30週年藝人，ATEEZ、LUCY、Super Junior圭賢、李燦元等藝人亦在表演陣容之中。

