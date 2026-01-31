从未公开恋情的 Rosé 是如何隐藏恋情的：「我会扮成老奶奶约会！」大方分享避开狗仔的妙招

人气女团 BLACKPINK 成员 Rosé 分享了自己曾经进行「秘密恋爱」的往事，引发网友关注。

Rosé 近日登上美国知名 Podcast《Call Her Daddy》，以来宾身分畅谈各种话题。

当天主持人 Alex Cooper 问 Rosé：「透过正规一辑《rosie》，似乎能稍微窥见你的感情生活。你从来没有公开恋情，是因为想保护另一半的隐私吗？」

Rosé 回应表示：「这和想保护我所爱的人有关。其实我自己是可以接受的，毕竟我是受到大众关注的人，这也是我的工作。但如果有一天我能完全相信媒体会保护我，我可能会感到更自在；只是现在，我还不确定自己是否真的安全。」



被问到恋人是否可能因此感到委屈时，Rosé 说：「现在回想起来，确实有过一次。回头看会想，当时为什么那么不安？那名男子总是说不行、什么都不能做、哪里都不能去。」

她也补充：「后来我遇到名气更高的人，他们反而想和我一起做更多、更大胆的事情。甚至当我说不行时，他们还会反问『为什么不行？』」



至於如何避开狗仔偷拍，Rosé 表示：「真的有过不少奇特的经验。」她透露：「我曾在网购平台买了一顶短的黑色卷发假发，还研究年长女性平时在街上的穿搭方式，照样买齐整套服装。」

她笑说：「我曾经以『奶奶』的模样去约会，甚至有次就是那样打扮去找对方的家。」而这样的变装，竟然持续了大约半年之久。



当被问到现在是否有交往对象时，Rosé 回答：「我正在寻找爱情。」她也坦言：「每当有人问我这个问题，我脑海里就会浮现出所有相关的报道和评论。仅仅因为我是K-pop组合的成员，并不意味著我就和别人不一样。」

另一方面，BLACKPINK 将於 2 月 27 日发行第三张迷你专辑《DEADLINE》，以完整体回归。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻