Levi’s® 宣布與全球巨星 ROSÉ 強勢聯手 展開為期多年的全球合作夥伴關係

美國牛仔領導品牌Levi’s® 今日正式宣布，與橫掃全球流行榜的創作歌手兼時尚 Icon——ROSÉ，展開長期全球合作企劃！

作為深受愛戴的歌手、創作人及樂手，ROSÉ 身上那種敢於表達真我的特質，正正與 Levi’s® 的品牌 DNA 不謀而合。無論是作為韓流天團 BLACKPINK 的成員，還是以 Solo 歌手身份活動，ROSÉ 都憑藉其極具辨識度的個人風格與藝術視野圈粉無數。這次合作不僅將進一步推動 Levi’s® 全球女裝業務版圖的拓展，更同時彰顯 ROSÉ 別樹一幟的創意與跨越文化的強大影響力。

這次合作象徵著兩大「原創」勢力的結合：一邊是擁有超過 150 多年歷史、為無數原創者塑造經典造型的 Lifestyle 品牌 Levi’s® ；另一邊則是以獨特音樂藝術才華與搖滾叛逆氣質，重新定義全球巨星的 ROSÉ。

其實早前在 Super Bowl (超級碗) 期間首播的全球企劃「Behind Every Original」影片中，大家已經見過 ROSÉ 的身影。作為企劃的一部分，品牌今日正式釋出 ROSÉ 的專屬影片《Backstory》，帶領大家深入了解她的創作理念與靈感來源。

在今年年初 BLACKPINK 東京巨蛋演唱會上，ROSÉ 已經率先穿上多套由 Levi’s® 為她度身訂造的 造型登場，這些作品融合了手工改造、頂級材質與創新加工技術，完美展現了音樂、文化與自我表達的交匯。由 3 月 10 日起，ROSÉ 的客製 Levi’s® 造型將於 Levi’s® 日本東京原宿旗艦店展出，讓粉絲可以近距離「朝聖」，欣賞她東京舞台服裝背後的精湛工藝。

雙方的合作陸續有來！今年稍後時間將會推出獨家聯乘系列，將 ROSÉ 的創意視野融入風格鮮明的Levi’s® 單品中。屆時全球粉絲將可入手這些充滿 ROSÉ 個人風格、同時兼具 Levi’s® 開創精神的 聯乘單品，塑造屬於自己的風格態度。

【亞太區獨家福利-香港】

亞太地區將推出限定活動，為慶祝 ROSÉ 正式成為 Levi’s® 全球品牌代言人，由即日起，Levi’s® Red Tab 香港會員親臨指定 Levi’s® 門店，即有機會獲得「Behind Every Original」企劃中 ROSÉ 的限量版小卡！是次活動共推出四款極具收藏價值的小卡（包括三款常規款及一款隱藏款）。全新登記會員、現有會員憑帳戶內兌換券，或以 500 會員積分，均可隨機換領小卡一張。數量有限，送完即止。詳情請瀏覽 Instagram @levis_hongkong。

【香港粉絲專屬福利】

即日起至3月20日期間，只要捕捉到ROSÉ的Levi’s® 大型戶外廣告並分享在個人IG Story，Tag上 @levis_hongkong，每個星期最具追星潛能的兩個 story 將可以獲得 $1,500 Levi’s® Gift Card 一張。詳情請瀏覽 Levi’s® Instagram @levis_hongkong 。

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