BTS回歸管制超越教皇規格：黃金時段三站不停，週一就封路搭舞台！韓網戰翻：安全至上還是擾民無極限？

防彈少年團（BTS）終於要合體了！時隔將近4年，BTS將於21日晚間8點（當地時間）在首爾光化門廣場舉辦免費Comeback演唱會「BTS Comeback Live：ARIRANG」，預計吸引26萬名粉絲朝聖，但隨之而來的交通管制卻引爆韓網熱議！

為了應付這波史上最狂人潮，首爾市府宣布當天下午2點到10點，光化門站（5號線）列車直接過站不停；下午3點到10點，市廳站（1、2號線）和景福宮站（3號線）也比照辦理。周邊的乙支路入口站也可能視情況跟進，等於把光化門廣場周邊的地鐵樞紐全部封鎖，想搭地鐵進場？抱歉，請用走的！

不僅如此，警方將出動6500名警力維持秩序，周邊31棟建築物全面管制，嚴禁粉絲「偷吃步」從大樓側門溜進去，或是爬上屋頂偷看。金屬探測器也將進駐，隨身行李一律檢查，維安規格直接拉到最高層級。



這份「史上最硬管制」立刻在韓國炸鍋。有市民抱怨：「光化門這邊結婚會場、辦公大樓、觀光客這麼多，週末行程全被打亂，而且根本不知道當天會封站！」也有人質疑：「公共廣場為了特定偶像回歸搞到全面封鎖，會不會太誇張？去體育場辦不行嗎？」但也有粉絲力挺：「安全最重要，26萬人擠爆，出事了誰負責？」首爾市府則強調，這是根據「人群密集安全指南」的必要措施，並非臨時決定，而是提前規劃讓民眾避開管制區。畢竟過去只有在2014年教宗封聖彌撒時，才出現過類似的三站同時過站不停。當年教宗活動的封站時間集中在清晨到下午，而BTS這次直接卡死週末下午到晚上的黃金時段，週末要去明洞、景福宮的觀光客，恐怕得先做好心理準備。

於此同時，16日光化門廣場已經出現工作人員忙進忙出，開始搭建BTS回歸舞台，消息一出也立刻在韓國各大論壇引爆怒火。有網友傻眼表示：「是週一耶！就開始封路搭舞台？」、「說是週六的活動，結果一整個禮拜都在擾民」、「從一天變三天，現在直接變一週？到底要我們怎麼生活？」



BTS 컴백 공연 준비로 분주한 광화문. 광장16일 서울 광화문광장에서 관계자들이 방탄소년단(BTS)의 컴백 라이브 공연 무대를 설치하고 있다. pic.twitter.com/pNBDPQTG2H — (@58puppylo) March 16, 2026

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장 일대에 무대가 설치되고 있다. pic.twitter.com/T7tbNsYDD5 — OT7S_dlyS_dl (@58puppylo) March 16, 2026

不少本地居民抱怨週末行程全被打亂，「我約好要去世宗文化會館看戲，拜託不要擋路」、「光化門這邊有婚宴會館、辦公大樓、觀光客，不是只有粉絲好嗎？」也有人質疑政府規格太超過：「又不是國家級活動，為什麼不去高尺或高陽辦？一定要在光化門鬧成這樣？」有網友狠酸：「以為是國家葬禮嗎？變態的程度」、「如果今天這是麥可傑克森復活，也不會搞成這樣」。更有人直指：「就是因為在國內人氣沒那麼旺，才要搞這麼大陣仗包裝成盛事，不然誰理你？」但也有粉絲力挺：「安全最重要，26萬人擠爆，出事誰負責？」、「舞台搭建本來就需要時間，不然當天神明降臨喔？」

此外，韓國政府也正式宣佈活動當天將對首爾鍾路、中區一帶定為「人群密集災難危機警報『注意』區域」，這可是罕見的官方認證「人真的會太多」等級。BTS時隔近4年合體的魅力，還沒開唱就先讓整個首爾交通跟著動起來。

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