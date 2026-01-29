韓國演藝圈新情侶♥《閃亮的西瓜》「媽媽」申銀秀&《王后傘下》「啓晟大君」柳善皓戀愛了

以《閃亮的西瓜》獲人氣的申銀秀，和《PRODUCE 101》第二季出身、演出《王后傘下》等人氣戲劇的柳善皓，今（29）日上午傳出戀愛消息，雙方經紀公司欣然代兩人認愛。

韓媒《Newsen》率先報導申銀秀與柳善皓戀愛消息，表示某相關人士透露兩人剛開始戀愛，而在繁忙的行程之中，仍像普通情侶般享受平凡約會、青澀地交往。雙方經紀公司Management SOOP與Hiin娛樂坦然承認，透露兩人交往3個月，是在熟人聚會上認識後發展成為戀人，「望各位用溫暖的視線關注」。



申銀秀曾是JYP娛樂練習生，2016年僅14歲時，在多達300人的徵選中突破重圍，擔任了電影《消失的時間》主演與姜棟元合作，始展露頭角。後演出《藍色海洋的傳說》全智賢少年時期、《文集》文青女主角，及《壞爸爸》張赫女兒等等，讓大眾對她更有印象，2023年她演出《閃亮的西瓜》男主角的媽媽「尹清雅」一角，突破性扮演聾人、受虐兒，寫下代表作。她的最新作品是去年於Netflix公開的電影《捲捲初戀》，和孔明譜青春戀愛。



*延伸閱讀：

‎〈《閃亮的西瓜》「媽媽尹清雅」申銀秀曾是JYP偶像練習生，曾和SEVENTEEN珉奎合作舞台〉‎

柳善皓2017年15歲參賽《PRODUCE 101 第二季》，以CUBE娛樂推派的「小雞練習生」（沒受過太多訓練的練習生）始為人知，後以solo歌手出道，但目前專注於演員發展以及綜藝《兩天一夜4》。他曾演出《Undercover》池珍熙與金賢珠的自閉兒、《王后傘下》金憓秀喜著女裝的王子「啓晟大君」，屢屢刷新演技層次。最新演出是去年在《勞務士盧武鎮》飾演便利商店兼職生「許允宰」。



申銀秀與柳善皓皆為2002年生，一個10月一個1月，是同齡朋友更成為了同齡情侶。而有媒體寫兩人是「馬屬情侶」應為誤傳，柳善皓1月28日生其實是年前出生屬蛇，昨天正是他的24歲生日。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞