《閃亮的西瓜》「媽媽尹清雅」申銀秀曾是JYP偶像練習生，曾和SEVENTEEN珉奎合作舞台

下週即將結局的《閃亮的西瓜》，四名主演厲雲、崔顯旭、薛仁雅與申銀秀，誰的表現你覺得最為驚艷呢？其中的申銀秀飾演聾人「尹清雅」，在劇情前期幾乎都是用肢體動作與臉部表情演戲，清新脫俗的外貌和生動的情緒表演頗受觀眾讚賞。

申銀秀2016年14歲之時出道，和姜棟元主演電影《模糊的時間》，又在《藍色海洋傳說》演出女主角全智賢的少年時期，後來還主演《文集》、《壞爸爸》、《什麼都不想做》等劇。但你知道嗎？她並不是一開始就專注著朝演員方向發展，曾是JYP娛樂旗下的偶像練習生。



《閃亮的西瓜》四主演9月底到訪樂團DAY6成員Young K主持的廣播節目《Kiss The Radio》宣傳，Young K因為也是JYP出身，和申銀秀完全是舊識。Young K和她打招呼直接問：「幾歲的時候見過面呢？我們一起經過一段練習生生活。」申銀秀回答13歲，並向其他人介紹Young K：「總是待在五樓的……」兩人久違再見，Young K相當欣慰申銀秀好好的長大了。當聊到怎麼把歌唱好，Young K也和申銀秀一同回憶過去在JYP的練習生的月末評價。



雖然走向了演員之路而非偶像，但申銀秀曾有過唱跳舞台！是2019年接任SBS音樂節目《人氣歌謠》時，和接下來要共同主持的搭檔SEVENTEEN珉奎合作，唱跳了TWICE的〈What is Love?〉，TWICE其實和申銀秀也是JYP練習生同期。申銀秀曾一度被認為會作為TWICE的師妹女團出道，當TWICE師妹團ITZY上《人氣歌謠》時，也展現了和申銀秀的友誼呢！



申銀秀以《閃亮的西瓜》再圈粉，不少觀眾回頭看她和珉奎的舞台，說她在劇中表現得很有氣質，而在舞台上表演非常可愛，且明顯看得出來是有唱跳底子的，大家都被她的多才多藝驚艷啊！而再早一點，2018年演出《壞爸爸》時，她也多次秀舞蹈，風格全然不同。



申銀秀2019年起就正式朝演員之路穩穩的發展了，在不同作品都有不同的亮眼表現，目前在《閃亮的西瓜》裡，和崔顯旭的「父母愛情」，以及厲雲的「母子情」都相當令人動容。《閃亮的西瓜》將在下週完結，觀眾可別錯過啦！



청아만을 위해 수어 노래를 연습했던 이찬!

오직 한사람 앞에서 보여주는 공연

청아를 세상으로부터 구해준 이찬의 지난 날들



<반짝이는 워터멜론>

[월화] 저녁 8:50 tvN#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/5yZBFTmPMB — tvN drama (@CJnDrama) November 6, 2023

12년 만에 끝난 청아의 외로운 숨바꼭질!

갇혀있던 다락방 속 가득 찬 청아의 기억들

혼자 남은 엄마 모습에 무너진 은결ㅠㅠ



<반짝이는 워터멜론>

[월화] 저녁 8:50 tvN#반짝이는워터멜론 #TwinklingWatermelon pic.twitter.com/V0bpUl52PD — tvN drama (@CJnDrama) November 7, 2023

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞