《閃亮的西瓜》「媽媽尹清雅」申銀秀曾是JYP偶像練習生，曾和SEVENTEEN珉奎合作舞台
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《閃亮的西瓜》「媽媽尹清雅」申銀秀曾是JYP偶像練習生，曾和SEVENTEEN珉奎合作舞台

明星   2023年11月9日   星期四17:40   草莓  

（封面圖源：黃Viu煲劇平台《閃亮的西瓜》劇照、YouTube@KOCOWA截圖）

下週即將結局的《閃亮的西瓜》，四名主演厲雲、崔顯旭、薛仁雅與申銀秀，誰的表現你覺得最為驚艷呢？其中的申銀秀飾演聾人「尹清雅」，在劇情前期幾乎都是用肢體動作與臉部表情演戲，清新脫俗的外貌和生動的情緒表演頗受觀眾讚賞。

（圖源：黃Viu煲劇平台提供）（圖源：黃Viu煲劇平台提供）

申銀秀2016年14歲之時出道，和姜棟元主演電影《模糊的時間》，又在《藍色海洋傳說》演出女主角全智賢的少年時期，後來還主演《文集》、《壞爸爸》、《什麼都不想做》等劇。但你知道嗎？她並不是一開始就專注著朝演員方向發展，曾是JYP娛樂旗下的偶像練習生。
（圖源：《模糊的時間》官方劇照）（圖源：tvN《文集》官方海報）

《閃亮的西瓜》四主演9月底到訪樂團DAY6成員Young K主持的廣播節目《Kiss The Radio》宣傳，Young K因為也是JYP出身，和申銀秀完全是舊識。Young K和她打招呼直接問：「幾歲的時候見過面呢？我們一起經過一段練習生生活。」申銀秀回答13歲，並向其他人介紹Young K：「總是待在五樓的……」兩人久違再見，Young K相當欣慰申銀秀好好的長大了。當聊到怎麼把歌唱好，Young K也和申銀秀一同回憶過去在JYP的練習生的月末評價。
（圖源：YouTube@KBS_CoolFM截圖）

雖然走向了演員之路而非偶像，但申銀秀曾有過唱跳舞台！是2019年接任SBS音樂節目《人氣歌謠》時，和接下來要共同主持的搭檔SEVENTEEN珉奎合作，唱跳了TWICE的〈What is Love?〉，TWICE其實和申銀秀也是JYP練習生同期。申銀秀曾一度被認為會作為TWICE的師妹女團出道，當TWICE師妹團ITZY上《人氣歌謠》時，也展現了和申銀秀的友誼呢！
（圖源：Vlive@JYP ACTORS截圖）（圖源：SBS《人氣歌謠》官方宣傳照）

申銀秀以《閃亮的西瓜》再圈粉，不少觀眾回頭看她和珉奎的舞台，說她在劇中表現得很有氣質，而在舞台上表演非常可愛，且明顯看得出來是有唱跳底子的，大家都被她的多才多藝驚艷啊！而再早一點，2018年演出《壞爸爸》時，她也多次秀舞蹈，風格全然不同。

申銀秀2019年起就正式朝演員之路穩穩的發展了，在不同作品都有不同的亮眼表現，目前在《閃亮的西瓜》裡，和崔顯旭的「父母愛情」，以及厲雲的「母子情」都相當令人動容。《閃亮的西瓜》將在下週完結，觀眾可別錯過啦！

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