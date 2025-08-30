孔劉&鄭裕美四搭又演夫妻！驚喜客串新片《卷卷初戀》互稱「寶貝、親愛的」超甜膩

孔劉和鄭裕美多次在電影中合作，雖然不是每次都演夫妻，卻常常給人一種「國民熒幕夫妻」的錯覺。 這次在新片《卷卷初戀》客串飾演一對「老夫妻」，可說是驚喜滿足了CP粉的幻想XD

《卷卷初戀》是Netflix昨日新鮮上架的電影，由孔明、申銀秀、車禹閔、尹相現和康美娜主演，講述19歲的釜山少女「朴世莉」為了向暗戀對象「金賢」告白而將天然爆炸捲髮拉直，卻意外與轉學生「韓允錫」產生交集的故事，是一段令人心動的青春羅曼史。





*以下內容包含輕微劇雷！



片中，朴世莉朋友安排她在一家咖啡館參加相親，世莉卻不感興趣地說沒有要去。 這時，咖啡廳老闆突然出現，表示已經留了最適合表白的好位置給她，相信她一定能告白成功，還主動自曝TMI：「我那個從首爾來的寶貝，也是在那邊碰見的！」



眾人笑著起哄，這時從後廚走出一位女士，正是鄭裕美！鄭裕美叫孔劉「親愛的」，孔劉則對她拋愛心說：「好啦，這就去！」



고백의 역사 특별출연 공유 pic.twitter.com/aEixblYB4g — BLACK FACTORY (@BLACKFACTORY02) August 29, 2025

孔劉和在鄭裕美曾在電影《熔爐》《屍速列車》裡兩度合作，分別飾演人權中心的社工和聾啞學校的老師、單親父親和孕婦（馬東石老婆），直到2019年上映的電影《82年生的金智英》才第一次真正飾演夫妻。







孔劉和在鄭裕美合作的三部電影都是韓國近十幾年首屈一指的佳作，兩人不僅戲內是最佳搭檔，戲外也多次傳出緋聞甚至婚訊，但雙方公司均極力否認。



