【影片】金泰梨首接實境秀《放學後戲劇班》！首個預告曝光：是什麼讓女神抱頭暴走

演技實力派演員金泰梨首次挑戰實境秀節目，就要當老師？

tvN全新綜藝《放學後戲劇班》即將在2月22日首播，節目第一波預告日前公開，只見初為「泰利老師」的金泰梨，在課後戲劇班遭遇教學難關，她抱頭苦惱的模樣，瞬間引發觀眾好奇！

《放學後戲劇班》是一檔全新實境節目，內容圍繞在鄉村國小開設的、全世界獨一無二的「放學後戲劇課」。 這也是金泰梨首度固定出演綜藝節目，挑戰當起戲劇班老師，讓粉絲們都相當期待。



在預告片中，金泰梨一開始精神抖擻地和學生們自我介紹：「從今天起，我就是放學後要教大家演戲的泰利老師了！」語氣中充滿初次當老師的興奮。 沒想到畫風一轉，馬上就看到她雙手抱頭、陷入苦惱的崩潰模樣。 更讓人捏把冷汗的是，國小生的一句「老師，太難了啦！」似乎讓金泰梨瞬間「壓力山大」，教學現場充滿未知挑戰。



預告短短幾秒，就成功勾起觀眾好奇心：這位演技備受肯定的演員，第一次當老師、第一次主持實境秀，究竟能不能順利帶領這群天真可愛的孩子們完成戲劇課呢？ 全新的「泰利老師」將會帶來怎樣感動又趣味的內容，所有答案都將在2月22日晚間7點40分（KST）的tvN《放學後戲劇班》首播中揭曉，香港的觀眾可以到Viu收看。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞