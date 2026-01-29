韩国演艺圈新情侣♥《闪亮的西瓜》「妈妈」申银秀&《王后伞下》「啓晟大君」柳善皓恋爱了

以《闪亮的西瓜》获人气的申银秀，和《PRODUCE 101》第二季出身、演出《王后伞下》等人气戏剧的柳善皓，今（29）日上午传出恋爱消息，双方经纪公司欣然代两人认爱。

韩媒《Newsen》率先报导申银秀与柳善皓恋爱消息，表示某相关人士透露两人刚开始恋爱，而在繁忙的行程之中，仍像普通情侣般享受平凡约会、青涩地交往。双方经纪公司Management SOOP与Hiin娱乐坦然承认，透露两人交往3个月，是在熟人聚会上认识后发展成为恋人，「望各位用温暖的视线关注」。



申银秀曾是JYP娱乐练习生，2016年仅14岁时，在多达300人的徵选中突破重围，担任了电影《消失的时间》主演与姜栋元合作，始展露头角。后演出《蓝色海洋的传说》全智贤少年时期、《文集》文青女主角，及《坏爸爸》张赫女儿等等，让大众对她更有印象，2023年她演出《闪亮的西瓜》男主角的妈妈「尹清雅」一角，突破性扮演聋人、受虐儿，写下代表作。她的最新作品是去年於Netflix公开的电影《卷卷初恋》，和孔明谱青春恋爱。



柳善皓2017年15岁参赛《PRODUCE 101 第二季》，以CUBE娱乐推派的「小鸡练习生」（没受过太多训练的练习生）始为人知，后以solo歌手出道，但目前专注於演员发展以及综艺《两天一夜4》。他曾演出《Undercover》池珍熙与金贤珠的自闭儿、《王后伞下》金憓秀喜著女装的王子「啓晟大君」，屡屡刷新演技层次。最新演出是去年在《劳务士卢武镇》饰演便利商店兼职生「许允宰」。



申银秀与柳善皓皆为2002年生，一个10月一个1月，是同龄朋友更成为了同龄情侣。而有媒体写两人是「马属情侣」应为误传，柳善皓1月28日生其实是年前出生属蛇，昨天正是他的24岁生日。

