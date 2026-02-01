韩星惊爆10多岁被逼脱！「因身材好」遭强迫裸露拍摄

模特儿兼演员张允珠近日惊爆，30年前刚出道时，竟因外型条件好，才10多岁就被强迫拍摄裸露照片，演艺圈黑暗面令人震惊！

日前，张允珠在个人YouTube频道中难得公开出道初期的辛酸经历。 她回忆，中学时因为数学题解不出来被体罚，一名时尚感很好的女老师叫她拉起裙子，「老师看到我的小腿后说『再拉高一点，看看这孩子的腿部线条，只要再长高一点就能当模特儿了』」，从此她的绰号就成了「模特儿」。因为这个契机，张允珠从国三开始认真准备模特儿工作，在学了2年半台步后，1997年以18岁之姿，在SFAA Collection时尚秀正式出道。



她坦言出道后马上接到《VOGUE》韩国版画报拍摄和进军美国的机会，「事情像暴风一样袭来」，但看似光鲜的开始，背后却有很多辛苦。 张允珠表示：「在现场经常被骂，年纪小，但身体曲线比其他模特儿明显，所以很多裸体拍摄。 虽然不是全裸，但很多拍摄需要露出很多身体、必须脱衣服，」张允珠无奈地说，「我也觉得不舒服、不想做，但因为身材好，在现场被强迫很多次。」



当时模特儿前辈们看到这情况，曾私下劝告她：「为什么一直拍这么多脱衣服的内容？ 你还小，我不是以前辈身分，而是以姐姐身分担心才说的，别再拍了。」张允珠当时心情很复杂，「我明白姐姐们的意思，但另一方面也想著，『脱衣服的时候，如果我作为一件艺术品，自然、大方地展现，不是更帅吗？』在国外是自由的表演，但我在国内活动时有点不同，不过姐姐们的建议与其说让我难过，更觉得温暖。」言语间透露出对前辈关怀的感谢。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究