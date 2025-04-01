全汝彬 & 振永搭檔《善良的女人夫世美》！「雙面孔」女保鏢 vs 帥氣單親爸爸

演員全汝彬與振永將展開一段難以預測的浪漫故事。 Genie TV原創劇《善良的女人夫世美》（착한 여자 부세미）公開了演員陣容。 全汝彬、振永、徐賢宇、張允柱、朱賢英（朱玄英）等人將出演。

《善良的女人夫世美》是一部犯罪愛情劇，講述了一名貧窮出身的保鏢與一位時日無多的財閥契約結婚，並在與覬覦巨額遺產的敵人鬥爭中保護對方性命的故事。全汝彬飾演的是「佳誠集團」的保鏢「金英蘭」。 英蘭因家境貧困過著淒苦的人生，卻意外獲得了與自己截然不同的虛構人物「夫世美」的人生。



振永則飾演單親爸爸「全東民」。 他在鄉下種植草莓並獨自撫養兒子。 對於在幼兒園擔任老師、擁有「完美履歷」的「夫世美」，他是唯一保持警惕的人。



徐賢宇則飾演佳誠集團會長的專屬律師「李敦」。 他憑藉聰慧的頭腦，從平凡出身成為成功人士，但在見識到學閥與血緣交織的現實後，開始謀劃人生的轉變。張允柱扮演佳誠集團會長的繼女「佳善英」，她是一個表裡不一的人物。 朱賢英則飾演佳誠集團豪宅的女僕「白惠智」。



製作組表示：「這部劇集結了才華、演技與魅力兼具的演員們。 將呈現出一部圍繞金錢與慾望的難以預測的驚悚故事。 這不僅是一場金錢買不到的心動與溫暖故事，更是一部充滿人情味的劇集，希望大家多多期待。」

據悉，《善良的女人夫世美》預計將於今年下半年播出。

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