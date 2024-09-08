丁海寅原來也是愛情至上，回應「朋友與愛人邀出門的差異」引發共鳴～

近期除了韓劇《媽媽朋友的兒子》外，丁海寅還與黃晸珉合作了全新動作電影《辣手警探2》，一起到劉在錫主持的節目《藉口罷了》（藉口GO）宣傳。

電影《辣手警探2》的主演黃晸珉、丁海寅、張允柱一起出演網路節目《藉口罷了》，其中丁海寅回應「關於邀約」的這一段也引起了不少共鳴。



劉在錫提到了朋友約出門吃飯或喝酒的情況，明天有重要行程可能就不會出門了。丁海寅也非常同意，回應道：「如果是可以出門的情況（朋友約）肯定會出門，但萬一明天真的有重要行程，或者是正好需要獨自思考的時間，就不會出去了。」



張允柱反問丁海寅：「如果是女友叫你出門，也是這樣嗎？」劉在錫補充：「女友找你出去，但明天有行程，她說想你了，這要怎麼辦呢？」

丁海寅回：「愛情的力量好像很偉大，愛情的力量能讓不可能變成可能。」、「好像不太一樣，朋友間的友情和女朋友的愛情。」、「就像是兩個不同的頻道XD」



▼影片定位在41:33的這段訪談。



《辣手警探2》講述朴善宇（丁海寅 飾）作為忙內加入老刑警徐道哲（黃晸珉 飾）帶領的暴力犯罪調查組後，開始追捕轟動世界的連環殺人犯，將於年9月13日上映。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞