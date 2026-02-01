淚奔！「最後的頭像變灰了」金振浩守著輝晟舊號碼：像青春期的暗戀，猝然斷線

以模仿已故歌手輝晟（輝星） 聞名、更在選秀節目《Hidden Singer 2》輝晟篇中奪冠的歌手金振浩，近日在個人頻道透露了一件讓他心碎的小事——輝晟生前的KakaoTalk帳號頭像突然消失了，讓他瞬間感到「像青春期少年失去暗戀對象聯絡方式」般的失落。

日前金振浩發文寫道：「新年剛到，幾乎同時，他的KakaoTalk頭像不見了。 想必是其他某人接管了他的號碼吧。 我就像失去心儀異性聯絡方式的青春期少年一樣，瞬間心涼了下來。 彷彿喜歡的人最後的痕跡消失了。」

他公開的截圖中，原本存為「輝晟哥」的聯繫人，頭像已變回默認灰色圖示。 金振浩推測，這意味著輝晟的手機號碼已被他人使用。 他感傷地寫道：「新主人會知道嗎？ 曾有人盯著他那變得空白的頭像，久久無法移開視線。」



更讓人心酸的是他對「是否該刪除號碼」的糾結。 金振浩坦言：「我每天都在猶豫該怎麼處理這個已換主人的號碼。 這組現在毫無意義的11位數字，只要點開『更多』、按下『刪除』就能輕易消失...... 但我一天重複了幾十次點開又取消。 自己親手刪去喜歡的人最後的痕跡，那種感覺...... 對我這個會定期整理通訊錄的人來說，只要稍微滑一下就能找到的『輝』字聯絡人，一直有你在，對我而言就是最後的安慰。 你那張帶有『Music』標籤的棕色頭像，總讓我產生『只要願意，隨時都能再聯絡』的錯覺...... 或許我還需要這種錯覺吧。」最後他更說：「要刪掉它，看來還需要一點時間。 不如等我換手機時，讓它偷偷消失吧，這樣至少不會感覺是我的錯。」



輝晟於去年3月10日在首爾廣津區的家中離世，得年43歲。 金振浩在節目中因模仿他而踏上演藝之路，去年11月也曾親自前往輝晟的墓地追悼。 此次因通訊軟體上最後痕跡的消失，再次勾起他對故友的深切思念，貼文讓無數網友感慨：「光是文字就讓人眼眶泛淚」、「這種細微的失落感最痛」。

