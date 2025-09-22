全新韓劇《善良的女人夫世美》鄭振永挑戰單親爸爸角色：對我來說，是個巨大的挑戰！

人氣歌手兼演員鄭振永將透過 Genie TV 月火劇《善良的女人夫世美》挑戰飾演單親爸爸的角色，搭檔《黑道律師文森佐》全余贇。

今天下午，韓劇《善良的女人夫世美》舉行了製作發表會，地點位於首爾永登浦區的 CGV。當天導演朴有英，以及演員全余贇、鄭振永、徐現宇、張允珠、朱賢英等人一同出席，分享了關於作品的點滴。





《善良的女人夫世美》講述的是在「人生重置」倒數三個月之際，夢想一夜翻身的窮困女保鑣英蘭，與身患絕症的財閥會長進行契約結婚，必須在覬覦鉅額遺產的人們眼皮底下，換上新身分存活三個月的犯罪浪漫故事。全汝彬飾演女主角英蘭，將以「夫世美」的假身分展開演出，而鄭振永則飾演單親爸爸田東旼。





鄭振永表示，飾演田東旼是個巨大的挑戰：「因為我沒有當過爸爸，所以很難想像父愛的感覺。拍攝時我經常回想起小時候父親的模樣，也參考了導演親切的樣子。」



他接著說：「飾演我兒子的童星演員演技非常好，反而讓我能更集中精神、更用心投入角色。」讓人對作品更加期待。



《善良的女人夫世美》將於 9 月 29 日晚間 10 點在 ENA 首播，正片播出後將在 KT Genie TV 免費 VOD 獨家公開，OTT 平台則由 TVING 上架。



