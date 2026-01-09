Apink新演唱會依舊Pink！「The Origin : APINK」來襲，全員粉紅頭超搶眼
（封面圖源：X@dreamwithapink、X@Apink_2011）

正值出道15週年、以專輯《RE : LOVE》主打歌〈Love Me More〉回歸中的Apink，目前也宣布全新演唱會來臨。

（圖源：X@Apink_2011）

Apink第八次單獨演唱會命名「The Origin : APINK」，將在2月21日及22日首爾中區獎忠體育館舉行。此為Apink繼2024年12月舉行的第七場演唱會「PINK CHRISTMAS」後，時隔1年又2個月再次舉行演唱會。如題所示，演唱會將回顧Apink 15年來的歷史，將「K-POP代表長壽女團堅守位置的動力及故事」融入整體音樂與表演中。
（圖源：X@Apink_2011）

「The Origin : APINK」海報相當顯眼，全員皆粉紅頭髮相當搶眼，有粉絲想到Apink小分隊CHOBOM（初普，初瓏與普美）曾發行的專輯《Copycat》模仿者、複製人概念‎，也有粉絲整理出Apink歷年皆用Pink取名，獲得反響「喜歡他們始終如一Pink的概念」，海外粉絲亦紛紛敲碗能開啟海外場。

