Apink新演唱會依舊Pink！「The Origin : APINK」來襲，全員粉紅頭超搶眼

正值出道15週年、以專輯《RE : LOVE》主打歌〈Love Me More〉回歸中的Apink，目前也宣布全新演唱會來臨。
*延伸閱讀：
〈Apink 15週年〈Love Me More〉四天破千萬！佳評如潮獲譽「真正的K-POP」〉
Apink第八次單獨演唱會命名「The Origin : APINK」，將在2月21日及22日首爾中區獎忠體育館舉行。此為Apink繼2024年12月舉行的第七場演唱會「PINK CHRISTMAS」後，時隔1年又2個月再次舉行演唱會。如題所示，演唱會將回顧Apink 15年來的歷史，將「K-POP代表長壽女團堅守位置的動力及故事」融入整體音樂與表演中。
「The Origin : APINK」海報相當顯眼，全員皆粉紅頭髮相當搶眼，有粉絲想到Apink小分隊CHOBOM（初普，初瓏與普美）曾發行的專輯《Copycat》模仿者、複製人概念，也有粉絲整理出Apink歷年皆用Pink取名，獲得反響「喜歡他們始終如一Pink的概念」，海外粉絲亦紛紛敲碗能開啟海外場。
its giving pic.twitter.com/fsKjQuqczg https://t.co/MEuXf03A92— 엥(@yoreumbam) January 8, 2026
Apink's 8 concerts:— (@dreamwithapink) January 8, 2026
2015 - Pink Paradise
2015 - Pink Island
2016 - Pink Party
2018 - Pink Space
2019 - Pink Collection
2020 - Pink World
2024 - Pink Christmas
2026 - The Origin: Apink#에이핑크 pic.twitter.com/KtwTj5E2pu
草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究