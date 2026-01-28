Apink 15周年亚洲巡回演唱会公告！仅四场，台湾就包两场北高都有！

逢15周年重要里程碑的人气2.5代Apink，在海外粉丝热烈敲碗下总算公告了演唱会海外场场次，四场台湾就占两场！

据Apink官方消息，Apink新演唱会「The Origin : APINK」海外场目前暂定四场，巡回地点包括台北、澳门、新加坡与高雄，光是台湾就占了两场，台北高雄两大城市都有，北部及南部各一场，这对台湾南部的粉丝Panda来说特别友善。为何说「特别」，因为这还是Apink第一次南下办演唱会，过去只有郑恩地一人受邀过高雄樱花季演出，相信这对Apink成员来说也是新鲜体验。



「The Origin : APINK」台北场就在3月7日举行，澳门场3月21日，新加坡4月4日，高雄4月11日，官方目前仅释出日期，场地等详细资讯还待更新。留言中，其他国家Panda如泰国、印尼，积极敲碗能Apink能到访，大家都希望在Apink 15周年重要的日子里，能近距离见面啊！



2026 Apink 8th CONCERT 'The Origin : APINK' ASIA TOUR 안내



TAIPEI : MAR 7 (SAT)

MACAU : MAR 21 (SAT)

SINGAPORE : APR 4 (SAT)

KAOHSIUNG : APR 11 (SAT)#에이핑크 #Apink#TheOrigin_APINK pic.twitter.com/9PeYS92oTm — Apink(에이핑크) (@Apink_2011) January 26, 2026

