新韓銀行「代言魔咒」發威！金秀賢、NewJeans、車銀優接連爆雷，網嘆：選人眼光太衰了

韓國新韓金融集團與新韓銀行近年力推的「明星中心」品牌策略，近期因接連合作藝人陷入爭議而面臨嚴峻挑戰。 從NewJeans、金秀賢到近日因逃稅疑雲登上新聞版面的車銀優，代言人接連捲入不同性質的風波，導致廣告宣傳中斷，甚至被外界形容「運氣太差」。

22日，韓媒大幅報導ASTRO成員車銀優因涉嫌透過一人公司逃稅，遭國稅局追繳超過200億（韓元，下同）稅款。 據悉，車銀優母親設立法人與所屬社Fantagio簽訂演藝活動支援合約，將個人所得分散至公司以適用較低的法人稅率，涉嫌逃避最高45%的個人所得稅。



雖然車銀優方面強調案件尚未最終確定，將依法申辯，但對以其為「SOL聚會帳戶」等產品代言人、並藉此突破40萬會員的新韓銀行而言，已陷入是否中止廣告或解約的兩難局面。 銀行業作為高度重視「公正與守法」的產業，代言人涉及稅務爭議，無疑對品牌信任度造成直接衝擊。

該品牌代言人出事，車銀優並非首例。 早前新韓銀行力捧的MZ世代指標女團NewJeans，去年因與所屬社HYBE旗下廠牌ADOR的專屬合約糾紛陷入法律戰，雖未涉及刑事問題，但團體活動的不確定性已迫使新韓金融在廣告約滿後未續約，低調結束合作。



而曾以「穩定可信」形象代言的金秀賢去年則因與已故演員金賽綸的未成年時期交往疑雲陷入私生活爭議，儘管本人強烈否認，但輿論延燒仍導致廣告主紛紛調整宣傳內容，新韓銀行也同步低調處理其相關廣告素材。



金融業相關人士坦言：「私生活爭議往往取決於輿論情感而非事實本身，銀行作為販賣道德與信任形象的行業，對代言人風險必然更為敏感。」業界分析指出，近期銀行業雖積極擁抱偶像與年輕演員吸引客群，但一旦代言人陷入爭議，直接衝擊品牌形象，未來選擇代言人的過程必將更加嚴苛。

