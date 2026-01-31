新韩银行「代言魔咒」发威！金秀贤、NewJeans、车银优接连爆雷，网叹：选人眼光太衰了

韩国新韩金融集团与新韩银行近年力推的「明星中心」品牌策略，近期因接连合作艺人陷入争议而面临严峻挑战。 从NewJeans、金秀贤到近日因逃税疑云登上新闻版面的车银优，代言人接连卷入不同性质的风波，导致广告宣传中断，甚至被外界形容「运气太差」。

22日，韩媒大幅报导ASTRO成员车银优因涉嫌透过一人公司逃税，遭国税局追缴超过200亿（韩元，下同）税款。 据悉，车银优母亲设立法人与所属社Fantagio签订演艺活动支援合约，将个人所得分散至公司以适用较低的法人税率，涉嫌逃避最高45%的个人所得税。



虽然车银优方面强调案件尚未最终确定，将依法申辩，但对以其为「SOL聚会帐户」等产品代言人、并藉此突破40万会员的新韩银行而言，已陷入是否中止广告或解约的两难局面。 银行业作为高度重视「公正与守法」的产业，代言人涉及税务争议，无疑对品牌信任度造成直接冲击。

该品牌代言人出事，车银优并非首例。 早前新韩银行力捧的MZ世代指标女团NewJeans，去年因与所属社HYBE旗下厂牌ADOR的专属合约纠纷陷入法律战，虽未涉及刑事问题，但团体活动的不确定性已迫使新韩金融在广告约满后未续约，低调结束合作。



而曾以「稳定可信」形象代言的金秀贤去年则因与已故演员金赛纶的未成年时期交往疑云陷入私生活争议，尽管本人强烈否认，但舆论延烧仍导致广告主纷纷调整宣传内容，新韩银行也同步低调处理其相关广告素材。



金融业相关人士坦言：「私生活争议往往取决於舆论情感而非事实本身，银行作为贩卖道德与信任形象的行业，对代言人风险必然更为敏感。」业界分析指出，近期银行业虽积极拥抱偶像与年轻演员吸引客群，但一旦代言人陷入争议，直接冲击品牌形象，未来选择代言人的过程必将更加严苛。

