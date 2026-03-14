《神與律師事務所》首播收視奪冠！柳演錫、李絮強強聯手，繼《模範計程車》有望再創 SBS 金土劇「汽水系」神話

SBS 全新金土劇《神與律師事務所》於 13 日正式揭開神秘面紗，首播便以亮眼的成績宣告順利起跑！該劇憑藉法庭題材結合奇幻設定的獨特世界觀，成功擄獲觀眾視線，更讓外界期待它能接棒最高收視曾達 21% 的《模範計程車》，成為下一部 SBS 經典代表作。

亮眼數據開紅盤：奪下同時段冠軍

根據最新數據顯示，《神與律師事務所》首集全國收視率達 6.3%，每分鐘最高收視衝至 6.6%，一舉奪下同時段冠軍寶座。 此外，在 2049 目標收視率也展現強勁勢頭，平均 2.0%、最高 2.5% 的成績同樣位居同時段第一，成功吸引了年輕族群的目光。



柳演錫演技大爆發：從溫暖人性到喜劇魅力

飾演主角「申二朗」的 柳演錫 再次展現寬廣的演技光譜，成為全劇穩定的重心。 從擁有溫暖心腸的人性美，到看見鬼魂時驚慌失措的喜劇魅力，再到面對冤死真相時展現出的堅定信念，他以多變的面貌完成了角色的立體感。

而飾演冷血菁英律師「韓娜賢」的 李絮，強大氣場同樣吸睛。 過去曾在《模範計程車》留下深刻印象的她，這次化身為了勝訴不擇手段的狠角色，與柳演錫針鋒相對，為戲劇注入了滿滿的緊張感，兩人火花十足的對手戲也引發網友熱烈討論。



爆笑名場面誕生：被鬼附身的律師 XD

首集劇情節奏明快，講述在大型法律事務所求職屢次碰壁的律師申二朗為創業租下曾是巫堂（薩滿）之家的辦公室，因點燃神秘香而開始能看到亡者，並傾聽那些冤死者的故事。



在首起醫療疏失案中，申二朗為亡者「李康楓」（許城泰 飾）的家屬辯護，卻遭對手韓娜賢惡意指控，不僅翻出李康楓曾為黑道成員的過去，甚至提出他涉嫌虐待女兒的虛假指控。



此舉令在旁觀察的李康楓魂魄怒不可遏，竟直接附身在申二朗身上！原本斯文的申二朗瞬間臉頰通紅、操著粗魯方言飆罵並向前衝撞，最後卻狼狽摔倒被潑了一身水，清醒後大字型躺在法庭中央哀號：「我真的好討厭當看得見鬼的律師！」這幕反轉逗趣的結局讓觀眾笑翻 XD，也更加期待他將如何贏得這場訴訟。



成功接棒「汽水系」法庭劇

《神與律師事務所》以法庭劇的痛快感加上新穎的奇幻設定，首播便成功抓住大眾眼球。 不少韓劇迷紛紛留言表示：「柳演錫演喜劇太有感了」、「劇情好新鮮，完全沒冷場」。 該劇是否能繼《千元律師》、《來自地獄的法官》後，正式接棒成為 SBS 標誌性的「汽水系」大快人心之作，正受到業界與觀眾的高度矚目。

《神與律師事務所》今晚即將更新第二集，香港、新加坡、馬來西亞等地觀眾可透過 Viu 於晚間10點22分同步追看！



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