廁所裡的午餐與漂白的頭髮：Red Velvet Wendy 公開留學黑暗期，粉絲心疼哭了

從女團Red Velvet主唱到單飛發展的Wendy，舞台上總是綻放著燦爛笑容、以療癒歌聲撫慰人心的她，沒想到背後竟藏著一段讓人心碎的留學血淚史。 近日Wendy登上由韓高恩主持的YouTube頻道，首度公開揭露小五時獨自遠赴加拿大求學，卻因語言不通與種族歧視，經歷了一段長達數年的黑暗時光。

「第一天就想打包回韓國！」 一句英文都不會全因「這句話」

Wendy透露當年只是國小五年級的她，因為看到從加拿大回來的姐姐整個人「變超開朗」，便天真地向爸媽吵著「我也要去！」沒想到這個單純的願望，竟是一連串噩夢的開端。抵達加拿大小鎮布羅克維爾後，Wendy面臨的第一個打擊就是語言障礙。 她回憶：「我住在外國人的寄宿家庭，人家跟我說話，我一個字都聽不懂。」那種孤立無援的感覺，讓她當天晚上就崩潰喊出：「我想回韓國！」



轉學到多倫多更慘！被同學排擠「只準在廁所吃飯」

如果說語言的困境還能靠時間克服，那接下來的經歷就是真正的霸凌。 Wendy後來轉學到多倫多的一間天主教學校，本以為是新的開始，沒想到卻迎來更深的絕望。「那邊的學生超級高傲」，Wendy語氣平靜地描述那段創傷，「從那時候開始，我遭遇了種族歧視。 沒有人願意跟我一起吃飯，我只能躲在廁所裡自己解決午餐，也沒有人願意接納我。」

她回憶起當時卑微地詢問同學：「我可以跟你們一起玩嗎？ 可以一起踢足球嗎？」換來的卻是冷冰冰的回應：「不行，因為妳是韓國人。」這段話讓年幼的Wendy徹底心碎，「我每天都躲在衣櫃裡哭，那時候就知道，接下來的生活會非常非常難熬。」

自暴自棄暴肥10kg 從「乖乖牌」變「骷髏頭怪妹」

為了融入同儕，Wendy開始放棄學業，把重心全放在交朋友上。 她苦笑說：「我當時就是跟著最會玩的同學混，造型也變得超詭異。 國一的時候把頭髮前半段全漂白，還打骷髏頭領帶、穿整套西裝，現在想起來超荒唐！」更慘的是在巨大的壓力下，她選擇靠吃來發洩情緒，短短一年內體重暴增超過10kg，整個人陷入前所未有的迷惘與自我放棄。



這段塵封已久的悲慘過去曝光後，立刻引爆粉絲與網友的心疼，紛紛湧入留言打氣：「小時候在異地一定受了很多苦，辛苦了」、「Wendy真的是很堅強的人」、「謝謝妳熬過來了，現在才能在舞台上發光！」

去年4月，Wendy告別陪伴她11年的SM娛樂，轉投新生態經紀公司ASND娛樂，專注於個人活動。 如今她笑著說出這段過去，展現出的強大與坦然，更讓人看見她內心深處的勇敢與韌性。

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