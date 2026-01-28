粉紅泡泡藏不住！高胤禎曬與金宣虎甜蜜幕後照，互動太自然，《愛情怎麼翻譯？》劇迷狂喊：這是真情侶吧

韓劇男神金宣虎與新生代女神高胤禎的火花再度引爆話題。 日前高胤禎在個人IG驚喜釋出一系列Netflix熱播劇《愛情怎麼翻譯？ 》的海外拍攝幕後花絮，並寫下：「願極光灑滿整個世界。」多張與男主角金宣赫在拍攝現場的自然互動照片隨即引爆熱議，兩人甜蜜默契讓粉絲直呼：「求你倆交往吧！」

公開的照片中，高胤禎與金宣赫在國外取景地展現了超強化學反應。 兩人時而並肩坐在階梯上休息，時而同裹一件外套在長椅上露出燦爛笑容; 更有一張金宣赫從背後摟著高胤禎的腰、一同走上階梯的背影照，以及臉貼臉對鏡頭大笑的瞬間，自然親密的氛圍彷彿熱戀中的情侶，完全看不出實際相差10歲的年齡差距。



即使不在鏡頭前，兩人仍展現高度專業。 在噴水池前，他們緊靠著一同用平板檢視拍攝成果，認真討論作品的模樣被側拍下來; 補妝時兩人的完美顏值也格外吸睛。 戶外拍攝場景中，金宣赫以米色風衣展現紳士魅力，高胤禎則以粉紅格紋套裝完成優雅現代的造型，時尚感十足。



這組花絮照迅速掀起粉絲暴動，留言區湧入「顏值最強組合」、「美到讓人忘記呼吸」、「姐姐就是我的極光」、「比極光還耀眼」等熱烈反應。 更有不少人聯想起劇中金宣赫的經典台詞「親愛的~」，直呼兩人CP感爆棚。

兩人在先前宣傳採訪中已坦承拍攝時曾有過心動瞬間。 金宣赫曾形容高胤禎：「所有工作人員都會同意，她真的非常可愛。 雖然我們常互損，但那份模樣本身就很討喜。」高胤禎也坦言：「因為是浪漫劇，確實有過心動的時刻。 雖然記不清具體是哪場戲，但正因為彼此頻率對得上，才能即興發揮，從日本拍攝開始累積的默契，產生了很高的協同效應。」



《愛情怎麼翻譯？ 》講述多語翻譯專家與全球頂級明星之間不可預測的浪漫喜劇，目前正在Netflix熱播中。 這組「售後糖度滿分」的花絮照，無疑再度推升觀眾對劇情發展的期待。

