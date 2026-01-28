粉红泡泡藏不住！高胤祯晒与金宣虎甜蜜幕后照，互动太自然，《爱情怎么翻译？》剧迷狂喊：这是真情侣吧

韩剧男神金宣虎与新生代女神高胤祯的火花再度引爆话题。 日前高胤祯在个人IG惊喜释出一系列Netflix热播剧《爱情怎么翻译？ 》的海外拍摄幕后花絮，并写下：「愿极光洒满整个世界。」多张与男主角金宣赫在拍摄现场的自然互动照片随即引爆热议，两人甜蜜默契让粉丝直呼：「求你俩交往吧！」

公开的照片中，高胤祯与金宣赫在国外取景地展现了超强化学反应。 两人时而并肩坐在阶梯上休息，时而同裹一件外套在长椅上露出灿烂笑容; 更有一张金宣赫从背后搂著高胤祯的腰、一同走上阶梯的背影照，以及脸贴脸对镜头大笑的瞬间，自然亲密的氛围彷佛热恋中的情侣，完全看不出实际相差10岁的年龄差距。



即使不在镜头前，两人仍展现高度专业。 在喷水池前，他们紧靠著一同用平板检视拍摄成果，认真讨论作品的模样被侧拍下来; 补妆时两人的完美颜值也格外吸睛。 户外拍摄场景中，金宣赫以米色风衣展现绅士魅力，高胤祯则以粉红格纹套装完成优雅现代的造型，时尚感十足。



这组花絮照迅速掀起粉丝暴动，留言区涌入「颜值最强组合」、「美到让人忘记呼吸」、「姐姐就是我的极光」、「比极光还耀眼」等热烈反应。 更有不少人联想起剧中金宣赫的经典台词「亲爱的~」，直呼两人CP感爆棚。

两人在先前宣传采访中已坦承拍摄时曾有过心动瞬间。 金宣赫曾形容高胤祯：「所有工作人员都会同意，她真的非常可爱。 虽然我们常互损，但那份模样本身就很讨喜。」高胤祯也坦言：「因为是浪漫剧，确实有过心动的时刻。 虽然记不清具体是哪场戏，但正因为彼此频率对得上，才能即兴发挥，从日本拍摄开始累积的默契，产生了很高的协同效应。」



《爱情怎么翻译？ 》讲述多语翻译专家与全球顶级明星之间不可预测的浪漫喜剧，目前正在Netflix热播中。 这组「售后糖度满分」的花絮照，无疑再度推升观众对剧情发展的期待。

