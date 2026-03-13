柳演錫新劇《神與律師事務所》今日開張！變身「通靈律師」三大「靈性」看點公開：法庭版《天機試煉場》？

如果你還沉浸在《天機試煉場》的玄學魅力中，那麼今晚首播的 SBS 全新金土劇 《神與律師事務所》絕對不能錯過！這部劇講述能痛快化解亡者之「恨」的通靈律師「申二朗」（柳演錫 飾），與視勝訴為一切的冷血菁英律師「韓娜賢」（李絮 飾），兩人展開一場既奇妙又溫暖的「解冤冒險」。

在事務所正式開張前，我們先來看看這部作品的三大「靈性」看點：

1. SBS法庭爽劇再進化：通靈律師登場！

繼《千元律師》、《來自地獄的法官》後，SBS 再次推出「汽水爽劇」最新力作！這一次更進一步，在法庭這個最現實的空間中，加入了「亡者之恨」的奇幻設定，直接擴張法律劇框架。 透過鬼魂的證詞，揭開法律遺漏的真相，不只是追求勝訴，更替死不瞑目的亡者化解怨氣，完美結合「解怨」與「辯護」兩大主題。

一個有趣的小細節：海報裡，壁畫上的每一張臉都是柳演錫XD



2. 柳演錫演技大爆發！「鬼上身」變副角色專業戶

一向形象溫柔的 柳演錫，這次挑戰演繹被搞到「神神叨叨」的律師「申二朗」！曾任檢察官的父親因不名譽的死亡，讓家境在瞬間沒落，申二朗兼顧生計與學業、好不容易當上律師，卻沒有任何一家事務所願意錄用他。 在巫堂（薩滿）之家舊址「玉川大廈 501 號」開事務所後，申二朗不僅開始看到鬼魂，甚至還會被附身，逐漸開始投入替亡者申冤的工作，展開既奇妙又溫暖的「解怨冒險」。



原本應以冷徹邏輯辦案的律師，瞬間轉變為「神靈附體」的狀態，從語氣、表情到動作都完全改變！面對每起案件中截然不同的亡者，讓柳演錫有機會展現數量眾多的「副角色」演技，遊走於嚴肅與搞笑之間，極具看頭。



3. 柳演錫 X 李絮：「法庭復仇者聯盟」出擊！

角色間的化學反應也是不可錯過的重點。 申二朗依循直覺與感性，韓娜賢則與之相反，她背負著亡姊的夢想，奮力攀上了大型法律事務所的王牌寶座，重視冰冷的邏輯，唯有透過勝訴才能感受到生存意義。 這對水火不容的搭檔如何從互相猜忌到攜手解冤，也是有趣的觀察點。



此外，韓娜賢所屬的太白法務法人的代表梁徒境（金景南 飾）則是劇中的緊張感核心，他為了勝訴時常濫用法律，自認是韓娜賢最好的搭檔，與申二朗的辦案方式針鋒相對。 加上擔任事務所事務長的姐夫尹鳳秀（全錫浩 飾）、在關鍵時刻指引方向的神父馬泰晤（鄭勝吉 飾），以及每集特別出演的各懷遺憾的亡者們，共同組成了「玉川大廈 501 號」的黃金團隊。





《神與律師事務所》今晚即將開播，香港、新加坡、馬來西亞等地觀眾，可透過 Viu 於晚間10點22分同步追看，第一時間見證這場陰陽律政大戰！



