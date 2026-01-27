K-pop大勢男團TWS澳門演唱會 演繹TFBOYS名曲掀全場大合唱

韓國大勢男團TWS (SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON及KYUNGMIN共六位成員)，剛於1月24至25日一連兩天，登陸澳門新濠影滙綜藝館，成功舉行他們首次巡迴演唱會澳門站《TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN MACAU》。雖然出道只是短短2年，但是他們的人氣已經銳不可擋，澳門站兩天的門票全部售罄，一張不留。為了報答歌迷的愛護，TWS因而特別預備了共2個多小時的落力演出，更有兩次encore令全場觀眾樂而忘返。

演唱會正式開始，除本次未能参演的JIHOON外的五位成員以剪影現身，立即引起他們的粉絲42 (SAI)齊聲尖叫！穿上全白運動套裝的TWS送上他們的出道先行曲〈Oh Mymy : 7s〉，作為演唱會的第一首歌曲，意義重大。接著還獻唱了〈Freestyle〉、〈Double Take〉、〈plot twist〉等名作，成員們勁歌熱舞，引來粉絲整齊的應援，掀起全場氣氛。

之後，寵粉的TWS已經急不及待要跟全場觀眾打招呼和問好，他們先以廣東話說：「大家好我哋係TWS，你哋準備好未啊？」接著再以普通話呼籲42 (SAI)：「尖叫聲」、「一齊」，並由每一位成員先說：「大家好」和作自我介紹。當然，面對歌迷的尖叫聲，TWS更忍不住以普通話讚大家：「可愛」。又再問：「大家開心嗎？」最後還對全場說：「我愛你們！」換來觀眾的歡呼！

接著HANJIN直接用中文介紹下一首獻唱的歌曲〈BFF〉，而為了要跟42 (SAI)拉近距離，TWS更登上了舞台特設，像熱氣球一樣的升降機，讓全場不同位置的觀眾也可以看清楚他們。當然來到澳門演出，他們還特別把〈hey! hey!〉的第二節改成中文版送給歌迷，絕對誠意可嘉，也令大家回想起在MV內的香港景點。

來到encore部份，TWS為了答謝觀眾支持，再一起以普通話說：「謝謝大家叫encore，謝謝大家開閃光燈！」感謝粉絲以手機的閃光燈應援。接著HANJIN再補充：「可惜我好朋友JIHOON不能來，但相信他會收到大家的心意和鼓勵！」更加以廣東話說：「我真係好珍惜你哋！」KYUNGMIN又透露JIHOON在群組裏面說，有好好地看這次concert，可見他們團魂滿滿。DOHOON更是以普通話說：「我們長長久久地走下去吧！」

最窩心是拍攝大合照時，全場粉絲一起高舉應援手幅，美得讓TWS忍不住大讚：「漂亮漂亮，謝謝！」而拍完第一張大合照之後，在拍攝第二張時又特地預留了JIHOON的位置，談到這一次他雖然不可以來澳門參加，但是也要留個位置給他，可見TWS成員間的深厚感情。

驚喜不絕，沒想到TWS精心預備了前輩組合TFBOYS的名曲〈青春修煉手冊〉作為澳門場的特別環節，而除了中國成員HANJIN，意想不到其他成員的中文發音也十分準確，引來全場觀眾一起大合唱。最後，在兩次的encore結束後，才正式為這個晚上的精彩演出，畫下完美的句號。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

