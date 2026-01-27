Wanna One重聚團綜已開拍！姜丹尼爾、賴冠霖不參加，朴志訓感性告白：「即便不常聯絡，見面仍親如家人」

27 日上午，演員朴志訓在首爾鐘路區為即將上映的電影《與王共度的男人》接受媒體聯訪，驚喜揭露了國民男團 Wanna One 的重聚近況。

朴志訓透露，成員們最近已投入實境綜藝的拍攝：「已經完成了一部份錄製，目前還剩幾個場次要拍。 拍攝前我們開了事前會議，也聚在一起吃過飯，這些畫面都被鏡頭記錄了下來。 之後成員們又私下聚了一次，但我因為有拍攝行程沒能參加。」

他感性表示，光是大家朝著同一個目標再度聚首，就讓他感到既神奇又揪心：「成員們曾一起度過美好的活動時光，聚在一起就會想起以前的事，想著『那時候確實是那樣呢』。 拍攝過程真的非常有趣。」



針對重聚陣容，朴志訓也坦承，除了姜丹尼爾正準備服兵役，以及賴冠霖人在中國外，其餘成員皆爽快地答應了拍攝邀請。 雖然無法全體到齊，但成員們情誼不減，不僅聊天群組變得非常活躍，聚在一起時還錄製了影片傳給賴冠霖，對方也回傳了「非常想念大家」的訊息。

提及過去曾自爆「與成員斷聯」的傳聞，朴志訓也藉此機會喊冤。 他笑稱自己不僅是對成員，對所有人都不常主動發訊息或打電話：「並非感情不好，而是覺得大家生活都很忙，沒必要刻意聯繫，我相信他們都過得很好。」 他感性形容，成員間有著超越親人的默契：「在活動的時期，我們在一起生活的時間比家人還長，是那種就算很久沒見，也能自然喊出『喔！哥』的關係。」

朴志訓還透露，成員們甚至主動提議要出席今日《與王共度的男人》的 VIP 試映會，為他加油打氣。



朴志訓回歸大銀幕之作《與王生活的男人》以1457年的清泠浦為背景，講述為了村莊復興而自願成為流放地的村長嚴興道（柳海真 飾），與被廢黜流放的年輕先王端宗李弘暐（朴志訓 飾）之間的動人故事，將於 2 月 4 日在韓國上映。

