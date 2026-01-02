Wanna One睽違 7 年再聚首！「春風之約」成真，全新團綜真人秀 2026 上半年引爆期待

Wannable 們的心跳再次加速！繼昨日公開神秘預告片、暗示「再次相見」後，今日由Mnet正式證實：Wanna One 成員將睽違 7 年再次集結，攜手打造全新一季真人秀節目，正式開啟回歸計劃！

Mnet 於 2 日表示：「Wanna One 成員們在思考如何與 Wannable（官方粉絲名）見面時，一致決定製作粉絲們最喜愛的真人秀節目。 目前正以 2026 年上半年公開為目標進行準備，具體的播出時段等細節將在確定後另行公告。」



此前，Mnet 已於 1 日上午 11 點 1 分透過官方 YouTube 頻道公開了一段題為「2026 Coming Soon 我們再次相見」的預告影片。 影片中，一名神秘人物播放著印有 Wanna One 標誌的卡式錄音帶，隨之響起「我們再次相見」的歌聲，這正是 Wanna One 最後一首活動主打歌、對粉絲意義深遠的《春風》。 影片結尾出現的 “We GO Again” 字樣，亦呼應了過往人氣團綜《Wanna One GO》系列。 成員黃旼炫、尹智聖、朴佑鎮、李大輝等人也紛紛在個人社群平台上轉發該影片，將期待感推向最高點。



Wanna One 是 2017 年透過 Mnet 選秀節目《Produce 101 第 2 季》誕生的11人限定團體，成員包括姜丹尼爾、朴志訓、李大輝、金在煥、邕聖祐、朴佑鎮、賴冠霖、尹智聖、黃旼炫、裴珍映、河成雲。

他們一出道就橫掃各大頒獎禮的「新人獎」，還成為首組在高尺天空巨蛋舉辦出道舞台的韓國歌手，證實了現象級的人氣。 在約 1 年 6 個月的活動期間內，Wanna One接連推出《Energetic》、《BOOMERANG》、《Burn It Up》等多首熱門歌曲，獲得大眾喜愛。



隨著企劃期滿，Wanna One 於 2019 年 1 月在高尺天空巨蛋舉行告別演唱會，正式結束官方活動。值得一提的是，當時一連四日的演唱會中，最後一場的結尾居然安排 10 位成員逐一與隊友擁抱後退場，最後留下姜丹尼爾獨自癱坐在舞台，令粉絲們集體崩潰、泣不成聲。因導演手法過於殘忍，直到現在仍被網友譽為「解散演唱會導演中的『反社會人格』第一名」。



之後，成員們在各自領域皆有亮眼表現，雖然在 2021 MAMA 曾有除了賴冠霖外的 10 名成員短暫合體，但這次正式推出的團體綜藝，被視為是自解散以來最深入、最完整的重聚企劃。 粉絲們紛紛感嘆：「那句『春風吹過時再次相見』的歌詞，真的等到了！」



