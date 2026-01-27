Wanna One重聚团综已开拍！姜丹尼尔、赖冠霖不参加，朴志训感性告白：「即便不常联络，见面仍亲如家人」

27 日上午，演员朴志训在首尔钟路区为即将上映的电影《与王共度的男人》接受媒体联访，惊喜揭露了国民男团 Wanna One 的重聚近况。

朴志训透露，成员们最近已投入实境综艺的拍摄：「已经完成了一部份录制，目前还剩几个场次要拍。 拍摄前我们开了事前会议，也聚在一起吃过饭，这些画面都被镜头记录了下来。 之后成员们又私下聚了一次，但我因为有拍摄行程没能参加。」

他感性表示，光是大家朝著同一个目标再度聚首，就让他感到既神奇又揪心：「成员们曾一起度过美好的活动时光，聚在一起就会想起以前的事，想著『那时候确实是那样呢』。 拍摄过程真的非常有趣。」



针对重聚阵容，朴志训也坦承，除了姜丹尼尔正准备服兵役，以及赖冠霖人在中国外，其余成员皆爽快地答应了拍摄邀请。 虽然无法全体到齐，但成员们情谊不减，不仅聊天群组变得非常活跃，聚在一起时还录制了影片传给赖冠霖，对方也回传了「非常想念大家」的讯息。

提及过去曾自爆「与成员断联」的传闻，朴志训也藉此机会喊冤。 他笑称自己不仅是对成员，对所有人都不常主动发讯息或打电话：「并非感情不好，而是觉得大家生活都很忙，没必要刻意联系，我相信他们都过得很好。」 他感性形容，成员间有著超越亲人的默契：「在活动的时期，我们在一起生活的时间比家人还长，是那种就算很久没见，也能自然喊出『喔！哥』的关系。」

朴志训还透露，成员们甚至主动提议要出席今日《与王共度的男人》的 VIP 试映会，为他加油打气。



朴志训回归大银幕之作《与王生活的男人》以1457年的清泠浦为背景，讲述为了村庄复兴而自愿成为流放地的村长严兴道（柳海真 饰），与被废黜流放的年轻先王端宗李弘暐（朴志训 饰）之间的动人故事，将於 2 月 4 日在韩国上映。

