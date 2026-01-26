《爱情怎么翻译》从片头爱心型态看出整集走向！最终回直接去除了问号，你发现了吗

自公开上线以来人气居高不下的N台电视剧集《爱情怎么翻译》，剧中金宣虎与高胤祯的粉红泡泡更是从剧内延伸到剧外的各种公开宣传活动，两人互动让所有粉丝们觉得甜到最高点，像真情侣一样互动自然。而两人在剧中的爱情却是历经高潮迭起，其实每一集剧情的走向都在片头出现的爱心中，大家有发现吗？

#EP1：正常粉红爱心

第一集当中说明了多国语言翻译师周浩镇与不太知名的女演员车茂熙在日本的偶遇，虽然短短相处，但在车茂熙心中好感渐生。



#EP2：爱心上长出了恶魔的角

第二集当中车茂熙奇迹苏醒后，因所饰演的角色「都拉美」全球爆红，迎来演艺事业高峰，但这也成了折磨她的心魔，所以爱心长出了角。



#EP3：黑色与粉色的组合爱心

第三集重点在於确认了车茂熙与黑泽博（福士苍汰饰）成为恋爱旅游实境节目的搭档，两人的组合堪称Black加上Pink。而这集重点也是车茂熙成功邀请周浩镇一同前往加拿大拍摄。



#EP4：爱心破碎了

由於在本集最终，在加拿大的街道上车茂熙目睹了周浩镇与旧爱申PD相遇，於是出现了心碎的感觉。



#EP5：收集幸运四叶草＋一起看极光

为了看到极光，车茂熙认真地收集7个四叶草，周浩镇也贡献了一朵，最终两人也达成了一起看极光的心愿。所以连片尾的爱心都变成了极光的颜色。



#EP6：出现了彩色多变因＋爱心变成黑色

虽然发生了初吻的甜美，两人却在踏入爱情的门前踩了煞车，车茂熙的世界因此变成了阴暗雨天，粉红爱心在片尾也因此被黑色垄罩。



#EP7：与音乐相关的低音谱记号

两人回到韩国，在音乐会上重新遇见，在老师的促成下算是成功的重逢。而两人在加拿大分开前也有一首共同的定情曲，让车茂熙想偷偷拿走的那张唱片。都与音乐相关所以本集的问号，就直接以低音谱记号来代替。



#EP8：世界整个因都拉美而颠覆

车茂熙的第二人格「都拉美」已经彻底接管了她的身体，开始介入她与周浩镇的感情，感情世界几乎颠覆，所以问号都倒过来了。



#EP9：两颗爱心+爱心直接消失

在义大利拍摄的期间，连日本男星阿博也觉得自己渐渐爱上了车茂熙，加上车茂熙对於周浩镇心怀愧疚不敢开口，於是两人逐渐产生距离，在片尾周浩镇也看见了车茂熙与黑泽博的互动，於是原本的爱心已经消失。



#EP10：粉红色爱心流著黑眼泪+爱心长亮红光

车茂熙终於鼓起勇气面对自己，也战胜了都拉美，与周浩镇的爱情大跃进，所以都拉美黯然退场，留下一滴黑色眼泪，片尾则是爱心长亮红光，恋情充满希望。



#EP11：爱心大放闪

车茂熙与周浩镇的爱情终於展开，两人对彼此的信任度也随之提高。



#EP12：爱心维持大放闪＋再也不是问号

车茂熙与周浩镇的恋情持续大放闪，并且到了片尾的美丽结局，两人的恋情再也不是问号，心中再也没有不安，於是原本的问候就变成了惊叹号，是肯定又惊喜的句尾！



