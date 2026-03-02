BTS 防彈少年團完整體回歸光化門，公演僅1小時！景福宮破天荒週末休宮，26 萬人潮、「集體露宿」預警引高度戒備

南韓天團 BTS（防彈少年團） 終於結束漫長的「軍白期」，將於本月 21 日在首爾光化門廣場舉行大規模免費回歸公演，這不僅是成員們退伍後首次合體舞台，更寫下鄰近古蹟景福宮罕見為其「週末休宮」的驚人紀錄。

阿米瘋搶！1.5 萬席位 30 分鐘秒殺

BTS 預計於 21 日晚間 8 點在光化門廣場北側開唱，進行時長 1 小時的精彩演出。 現場 1 萬 5,000 個觀賞席位在開放預約後僅 30 分鐘便宣告售罄，未能搶到票的粉絲只能被迫在席位外圍「夾縫求生存」。

針對網路上傳出「演出時間因行政管制而縮減」的說法，經紀公司 HYBE 特別出面澄清，表示演出時間是經內部綜合考量舞台營運、觀眾安全管理及現場管制計劃後所定下的。 公司強調：「一切以大眾安全為首要考量，旨在將市民的不便降到最低，同時兼顧周邊噪音與交通便利性。」

HYBE 強調這是一切以大眾安全為首要考量的選擇：「我們同時考量了觀覽遊客的安全、現場交通管制、大眾運輸利用的便利性，以及深夜時段的噪音問題等，旨在將市民的不便降到最低。」



景福宮、博物館罕見休館！拍攝規模空前

為了確保市民與遊客的安全，國家遺產廳宣布公演當天將全面關閉景福宮與國立古宮博物館，停車場亦不開放。 由於景福宮一向在週二休宮，此次在週末採取休宮措施實屬罕見。

BTS 方面申請了一項極具史詩感的拍攝計劃：屆時成員們將在光化門三個虹霓門全開的狀態下，經過景福宮、光化門及月臺後登上舞台。 此外，世宗文化會館已取消當天所有藝文表演，緊鄰廣場的國立韓國現代史博物館也將在當天休館，足見各界對此「傳奇舞台」的全力配合。



26 萬人潮考驗維安，恐出現「集體露宿」現象

首爾警察廳與市政府已進入高度警戒狀態。 警方推估，若從舞台所在的光化門廣場到崇禮門人潮全滿，以每平方公尺 2 人的基準計算，最大規模可能達到 26 萬人。

大量未能搶到票的阿米（ARMY）極有可能為了佔位而發起「集體露宿」，目前網路上已出現大量尋找伴侶、詢問黃金視野位置的貼文，周邊飯店更是早已被預訂一空。 回顧過去，2019 年 BTS 在紐約中央公園表演前，甚至有粉絲提前一週搭帳篷露宿。

面對即將到來的人潮壓力，警方表示，由於缺乏強而有力的法律依據阻止露宿，目前的執行難度極高。 首爾警察廳計劃將區域劃分為 4 大區塊進行重點管理，並針對高處墜落風險進行事前檢查。 首爾交通公社亦在研議針對光化門站、景福宮站等站點實施「過站不停」措施，以確保動線安全。

BTS 將於 20 日發表正規五輯《ARIRANG》，並於次日（21 日）晚間 8 點在光化門廣場展現盛大的回歸舞台。 這場粉絲們引頸期盼已久的完整體合體，無疑將成為今年韓國樂壇最重要的歷史時刻。



