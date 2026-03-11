《單身即地獄》宋智雅直言「不喜歡男友用三星Galaxy的手機」！一句話掀起網友兩派論戰

因出演《單身即地獄》而爆紅的美妝網紅 宋智雅（Freezia）近期坦率談到對戀人使用智慧型手機品牌的看法（明確提到了Galaxy 跟 iPhone），引發網友之間正反意見的激烈討論。

YouTube 頻道 The Freezia 上傳的 Vlog 影片中，宋智雅在與美甲店員聊天時提到了自己對智慧型手機的偏好。事情起因於店員提到自己的男朋友使用三星Samsung Galaxy Flip 型號手機。

▼影片定位在11:03。（可開啟中文字幕）



宋智雅表示：「我老實說，如果我的男朋友用 Galaxy，我好像會很討厭。」接著她補充：「我媽媽、爸爸也都用 Galaxy，但爸媽跟男朋友不一樣吧？如果想到他用那支手機幫我拍照，就會覺得很厭煩。」坦率說出了自己的想法。

尤其當身邊的人形容「男朋友把摺疊手機打開幫她拍照」的情境時，她還露出相當排斥的反應說：「啊，真的嗎？」宋智雅還表示：「Galaxy 跟 iPhone 拍出來的照片感覺不一樣。我甚至沒有碰過 Galaxy 的記憶。我唯一能接受用 Galaxy 的人只有我爸媽。」明確展現自己對 iPhone 的偏好。

影片公開後，網友們的反應呈現明顯分歧。有部分網友指出，這樣的發言似乎帶有貶低特定品牌使用者的意味，讓人感到不舒服；但也有聲音認為，她只是誠實表達個人喜好而已，因此出面為她辯護。

宋智雅因出演 Netflix 節目《單身即地獄》而一舉成名。她過去曾因配戴名牌仿品的使用假貨爭議而一度中斷活動，之後透過收藏品驗證確認部分商品為正品並復出。而這次的發言，也再次引發大眾的關注。

