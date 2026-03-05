BTS 睽違3年9個月回歸！Netflix 全球直播《ARIRANG》回歸舞台，隊長RM喊「說好了一定會回來」

Netflix 將於3月21日晚上8點（KST）獨家全球直播《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》。隨著全球粉絲的關注持續升溫，官方也同步公開了氣勢強烈的預告海報與預告影片。

預告片中，BTS 防彈少年團 成員 RM、Jin、SUGA、J-Hope、Jimin、V、Jungkook，向一直以來彼此互相支持、給予巨大愛意的粉絲 ARMY 表達無限的感謝與愛。



從 RM 說出「我們曾向粉絲承諾一定會回來」，到 Jungkook 的一句「真的好想你們」，每一句話都充滿真心。



V 表示：「感覺到每一件事都在一點一點地改變」，而 RM 也分享：「我相信我們七個人，一定可以在這條路上攜手前行，也能繼續游向更遠的地方。」從這些感想中，可以感受到防彈少年團在睽違 3年9個月 後，以第五張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎）回歸的音樂真誠和決心。

同時公開的預告海報中，防彈少年團站在壯麗的 光化門 背景前，散發出強烈氣場，令人印象深刻。從蘊含韓國傳統文化的 首爾光化門 出發，透過 Netflix 向全世界播出，防彈少年團與粉絲之間令人激動的相遇更加令人期待。

▼ BTS 回歸演唱會直播：韓國時間晚上八點，台灣時間晚上七點。

《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將在 首爾光化門廣場一帶 舉行，並透過 Netflix 向全球獨家直播。這不僅是 Netflix 首次從韓國向全球播出的直播活動，同時也是 首次直播的音樂演出。只要是 Netflix 付費會員，就能在最接近的距離欣賞防彈少年團的回歸舞台。

此次演出將由 知名現場演出導演 Hamish Hamilton（哈密什·漢彌爾頓）全權操刀，他曾執導 艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡頒獎典禮、美國超級盃中場秀、2012倫敦奧運開幕式，以及 Madonna、Beyoncé、Rihanna 等世界級演出。這次不僅是單純的演唱會直播，更將帶來能細緻捕捉舞台動作與情緒線的全新現場觀看體驗。

另一方面，《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》將於本月21日晚上8點（KST）透過 Netflix 向全球獨家直播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞