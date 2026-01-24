BTS新专辑《ARIRANG》预售7 天狂卖 406 万张，刷新自身巅峰纪录！Spotify 预存飙破 200 万直追泰勒丝神话

天团BTS防弹少年团的「完全体」回归震撼全球！根据专辑通路商 YG Plus 的数据显示，截至 22 日为止，防弹少年团的正规五辑《ARIRANG》预售量已达到 406 万张。 自本月 16 日开始预售以来，仅耗时 7 天便达成了这项惊人成就。

这项纪录已全面超越了团队先前销量最高的作品——2020 年发行的正规四辑《MAP OF THE SOUL ： 7》。 当年该专辑在预售首周录得 342 万张，最终累计销量则突破 500 万张（Circle Chart 基准）。 而此次新专辑《ARIRANG》的成长速度明显更快，考量到距离 3 月 20 日 正式发行还有约两个月的时间，最终预售数字究竟会冲高到何种境界，已成为业界关注的焦点。



防弹少年团回归的热度在各项指标中展露无遗。 全球粉丝平台Weverse发布新专辑发行及「世界巡回演唱会」的消息后，会员加入人数激增约 3 倍; 音乐串流平台Spotify 开启新专辑的「事前预存（Pre-save）」活动后仅两天便突破 100 万次，第四天则突破了 200 万次。 目前大众正密切关注 BTS 是否能打破由泰勒丝（Taylor Swift）正规 12 辑《The Life of a Showgirl》所创下的全球最高预存纪录（约 600 万件）。

新专辑《ARIRANG》是 BTS 睽违约 3 年 9 个月 后，再度以 7 人完全体形式推出的作品，将於 3 月 20 日下午 1 点（KST） 全球同步发行。 内容将深入探讨「团队身分认同」、「思念」以及「深层的爱」等普世情感，将最纯粹的韩国文化精髓与当代情感结合。



