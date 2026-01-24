9度挑戰試管，《Love Me》《陪玩的女人》稱職綠葉梁炫民當爸了！韓善伙、孫宇賢等祝賀

經常在各大韓劇都能看到的臉孔，演員梁炫民昨（23）日於IG公開了寶寶誕生消息，許多同僚演員留言祝福。

梁炫民簡單寫下：「謝謝你出生^^爸爸我……」吸引一排「藍勾勾」演員留言恭喜，包括曾合作過戲劇《陪玩的女人》的韓善伙、曾合作話劇《雞蛋的百變臉孔》的孫宇賢與尹宥善，及高媛熙、董賢裴等。



梁炫民1981年生現年44歲，1986年生39歲的妻子崔真愛（최참사랑）同為演員，2019年結婚，婚前就曾在電影《二十行不行》中扮演夫妻。他們曾在實境節目《同床異夢2：你是我的命運》中敘述相戀故事，更曝光做了高達9次的試管嬰兒，也總算成功了，寶寶被視為「9次試管後降臨的奇蹟天使」。崔真愛平安誕下寶寶，梁炫民所屬經紀公司AM娛樂向媒體透露寶寶為女兒。



梁炫民除了演過電視劇《陪玩的女人》之外，還演過《紅天機》、《今日的網漫》、《許願吧，精靈》、等，最近令人印象深刻的就是熱播中的《Love Me》，首集開場便登場，飾演徐玄振遇到的，表明想「試車」的相親男。梁炫民經常扮演反派，實際卻被認為是反差很大的可愛男子呢！



▼梁炫民開始上綜藝節目，觀眾才發現他的可愛之處



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞