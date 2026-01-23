《黑白大廚》冠軍「拿坡里黑手黨」主廚權聖晙被說撞臉金宣虎慌了！演員金宣虎親回應：「這是我的榮幸」！

近期因電視劇《愛情怎麼翻譯》人氣爆棚，劇中男主角金宣虎更是受到許多廣大粉絲們的喜愛，也有不少人提到《黑白大廚》第一季的冠軍主廚「拿坡里黑手黨」權聖晙根本是「胖版金宣虎」，對此，權主廚在IG呼籲大家別再給他這樣的稱讚，此舉釣出金宣虎親自回應「這是我的榮幸」！

權聖晙主廚在1月22日透過自己的社群平台發出訊息：「各位常常看到我，說我與金宣虎長得很像，也請不要再傳訊息給我了！我真的會被罵翻」，並截圖貼出了很多網友們傳來的DM等。訊息中常常是「這張照片很有金宣虎的感覺！」「我看到金宣虎了！」「一秒金宣虎」等等這樣的回應。權主廚則表示不知道自己「到底哪裡像金宣虎了？」更說再這樣下去會出大事的～



主廚也寫了長長的文字說明，請大家別再把他跟金宣虎放在一起，如果「拿坡里黑手黨」像金宣虎的話，那麼每次看電視劇的時候都會閃過這畫面，金宣虎先生該會有多不開心啊！所以請大家之後別再說他像金宣虎了，雖然他真的很喜歡金宣虎先生，但「拿坡里金宣虎」「吃了60碗麻辣燙的金宣虎」這類的玩笑暱稱千萬別再用了！最後他更再三強調：真的不像金宣虎！怎麼敢跟他比較？真的！



權主廚最後也寫到自己正在為《愛情怎麼翻譯》的金宣虎應援，如果金宣虎演員看到了這篇訊息，也對他感到抱歉，並邀請金宣虎之後到他店裡玩。最後再度強調「我真的不像金宣虎，日後禁止此種訊息」相當有趣。沒想到金宣虎本人也透過自己的IG回應主廚：「這是我的榮幸！從栗子提拉米蘇的時候就開始支持主廚了～」沒想到男神還清楚的寫出了主廚在節目中的名料理！當然權主廚也再度回應表達感謝，並承諾一定會招待金宣虎演員。



