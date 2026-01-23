曾是《海岸村恰恰恰》「酒窩CP」還在風波時力挺！金宣虎回應為何未參加申敏兒婚禮

2021年申敏兒與金宣虎攜手演出《海岸村恰恰恰》，該劇播出時屢屢引發討論度非常熱門，兩人也各自再創事業高峰。不過，金宣虎卻未參加申敏兒去年底舉行的婚禮？
金宣虎近日因和高胤禎（高允貞）主演的Netflix影集《愛情怎麼翻譯？》播出，受各大韓媒訪問，其中《Xports News》記者問起金宣虎未何未參加申敏兒和金宇彬的婚禮。乍聽雖然有些尷尬，但記者這麼問或許有理由，因為《海岸村恰恰恰》劇組從開拍到下戲後仍維持著友誼。最為人所知的是，金宣虎傳出私生活爭議時，一些演員與工作人員都跳出來聲援，申敏兒雖未主動發聲，但她取消未更動IG上任何和金宣虎的合影，也保持追蹤金宣虎帳號，被視為默默力挺。
*回顧報導：
〈不取消關注也是一種聲援！金宣虎事件第二受害者申敏兒：雖取消《海岸村恰恰恰》訪問但SNS上依舊不為所動〉
對於記者問及為何未參與申敏兒婚禮，金宣虎遺憾地說自己當時在越南拍戲，但是聯繫了申敏兒表達：「非常祝福，為妳應援。」金宣虎說的在越南拍戲之作品，指的應是今年將在Disney+上線、和秀智合作的漫改劇《魅惑》，《魅惑》近日公開幾秒預告也受到熱烈討論「很期待」。
