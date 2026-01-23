《黑白大厨》冠军「拿坡里黑手党」主厨权圣晙被说撞脸金宣虎慌了！演员金宣虎亲回应：「这是我的荣幸」！

近期因电视剧《爱情怎么翻译》人气爆棚，剧中男主角金宣虎更是受到许多广大粉丝们的喜爱，也有不少人提到《黑白大厨》第一季的冠军主厨「拿坡里黑手党」权圣晙根本是「胖版金宣虎」，对此，权主厨在IG呼吁大家别再给他这样的称赞，此举钓出金宣虎亲自回应「这是我的荣幸」！

权圣晙主厨在1月22日透过自己的社群平台发出讯息：「各位常常看到我，说我与金宣虎长得很像，也请不要再传讯息给我了！我真的会被骂翻」，并截图贴出了很多网友们传来的DM等。讯息中常常是「这张照片很有金宣虎的感觉！」「我看到金宣虎了！」「一秒金宣虎」等等这样的回应。权主厨则表示不知道自己「到底哪里像金宣虎了？」更说再这样下去会出大事的～



主厨也写了长长的文字说明，请大家别再把他跟金宣虎放在一起，如果「拿坡里黑手党」像金宣虎的话，那么每次看电视剧的时候都会闪过这画面，金宣虎先生该会有多不开心啊！所以请大家之后别再说他像金宣虎了，虽然他真的很喜欢金宣虎先生，但「拿坡里金宣虎」「吃了60碗麻辣烫的金宣虎」这类的玩笑昵称千万别再用了！最后他更再三强调：真的不像金宣虎！怎么敢跟他比较？真的！



权主厨最后也写到自己正在为《爱情怎么翻译》的金宣虎应援，如果金宣虎演员看到了这篇讯息，也对他感到抱歉，并邀请金宣虎之后到他店里玩。最后再度强调「我真的不像金宣虎，日后禁止此种讯息」相当有趣。没想到金宣虎本人也透过自己的IG回应主厨：「这是我的荣幸！从栗子提拉米苏的时候就开始支持主厨了～」没想到男神还清楚的写出了主厨在节目中的名料理！当然权主厨也再度回应表达感谢，并承诺一定会招待金宣虎演员。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻